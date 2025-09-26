Borsa di Milano, il FTSE MIB in rialzo: banche in festa, ma c'è chi frena

Borsa di Milano, il FTSE MIB in rialzo: banche in festa, ma c'è chi frena

A Piazza Affari, la giornata di contrattazioni si è chiusa con un deciso segno più, un segnale di vitalità per il mercato azionario italiano. Il principale indice, il FTSE MIB, ha registrato un incremento dello 0,96%, un guadagno di 404 punti, terminando la sessione a quota 42.646. Questa performance positiva è stata trainata con forza dal settore finanziario, che ha mostrato una notevole dinamicità. Le banche, in particolare, hanno giocato un ruolo cruciale in questa spinta al rialzo. Titoli come Intesa Sanpaolo, UniCredit e Bper Banca hanno registrato guadagni significativi, oscillando tra l'1,5% e il 2,5%. Questo balzo si inserisce in un contesto favorevole per il comparto creditizio e per le obbligazioni italiane, che hanno vissuto una giornata positiva.



Tra i singoli titoli, spiccano alcune performance di rilievo:
- Unipol Gruppo: +3.08%;
- Assicurazioni Generali: +2.48%;
- Bper Banca: +2.12%; Anche Generali ha evidenziato un avanzamento del 2,5%, dopo aver riconfermato che qualsiasi potenziale accordo nel settore dell'asset management con la francese BPCE rimane soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione. Tale operazione, comunque, sta incontrando resistenze da parte di azionisti di peso e suscita alcune preoccupazioni legali a Roma. Un altro protagonista in positivo è stato il titolo Poste Italiane, che ha aggiunto l'1% sul listino. Questa crescita è stata alimentata dalle voci riguardanti l'introduzione di una potenziale tariffa annuale per il suo servizio di identità digitale, iniziativa che potrebbe generare un profitto di circa 100 milioni di euro. Non tutte le aziende, però, hanno condiviso la stessa sorte brillante. La giornata ha visto anche alcune notevoli flessioni, con titoli che hanno registrato perdite significative.


Tra questi, le prime posizioni negative sono occupate da:
- STMicroelectronics:

-2.40%;
- Davide Campari-Milano:

-1.64%;
- Brunello Cucinelli:

-1.7%;
- Stellantis N.V.:

-0.98%; In particolare, il titolo Brunello Cucinelli ha subito un calo dell'1,7% nella giornata, portando la perdita settimanale al 18%. Questa pesante discesa è giunta in seguito alle accuse mosse dal short-seller
- Morpheus Research, che ha imputato alla società di aver fornito informazioni fuorvianti agli investitori riguardo la sua esposizione in Russia. L'azienda ha prontamente respinto tali accuse, precisando che le sue operazioni sono conformi alle sanzioni dell'Unione Europea e si limitano a scorte di inventario consegnate prima dell'entrata in vigore delle sanzioni. Il mercato, ciononostante, ha reagito con una chiara sfiducia, evidenziando come anche le voci e le accuse, seppur smentite, possano avere un impatto immediato e rilevante sui corsi azionari.


Borsa di Milano, il FTSE MIB in rialzo: banche in festa, ma c'è chi frena
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie