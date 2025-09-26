Borsa di Milano, il FTSE MIB in rialzo: banche in festa, ma c'è chi frena



Tra i singoli titoli, spiccano alcune performance di rilievo:

- Unipol Gruppo: +3.08%;

- Assicurazioni Generali: +2.48%;

- Bper Banca: +2.12%; Anche Generali ha evidenziato un avanzamento del 2,5%, dopo aver riconfermato che qualsiasi potenziale accordo nel settore dell'asset management con la francese BPCE rimane soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione. Tale operazione, comunque, sta incontrando resistenze da parte di azionisti di peso e suscita alcune preoccupazioni legali a Roma. Un altro protagonista in positivo è stato il titolo Poste Italiane, che ha aggiunto l'1% sul listino. Questa crescita è stata alimentata dalle voci riguardanti l'introduzione di una potenziale tariffa annuale per il suo servizio di identità digitale, iniziativa che potrebbe generare un profitto di circa 100 milioni di euro. Non tutte le aziende, però, hanno condiviso la stessa sorte brillante. La giornata ha visto anche alcune notevoli flessioni, con titoli che hanno registrato perdite significative.



Tra questi, le prime posizioni negative sono occupate da:

- STMicroelectronics:

-2.40%;

- Davide Campari-Milano:

-1.64%;

- Brunello Cucinelli:

-1.7%;

- Stellantis N.V.:

-0.98%; In particolare, il titolo Brunello Cucinelli ha subito un calo dell'1,7% nella giornata, portando la perdita settimanale al 18%. Questa pesante discesa è giunta in seguito alle accuse mosse dal short-seller

- Morpheus Research, che ha imputato alla società di aver fornito informazioni fuorvianti agli investitori riguardo la sua esposizione in Russia. L'azienda ha prontamente respinto tali accuse, precisando che le sue operazioni sono conformi alle sanzioni dell'Unione Europea e si limitano a scorte di inventario consegnate prima dell'entrata in vigore delle sanzioni. Il mercato, ciononostante, ha reagito con una chiara sfiducia, evidenziando come anche le voci e le accuse, seppur smentite, possano avere un impatto immediato e rilevante sui corsi azionari.