La Borsa italiana sotto i riflettori: cosa muove il FTSE MIB e i rendimenti dei BTP



Questa mossa segue risultati del terzo trimestre che hanno superato le aspettative, offrendo fiducia al mercato. Anche Stellantis ha mostrato un buon andamento, guadagnando il 2,3% a seguito della nomina di Trevor Longley a presidente di Stellantis Canada. Gli azionisti di Ferrari, dal canto loro, hanno assistito a un avanzamento dell'1,8%, percependo la recente flessione del titolo come una valida opportunità di acquisto. Pure il settore bancario ha registrato una sessione positiva. BPER Banca è salita del 2%, mentre Banca Popolare di Sondrio ha guadagnato il 2,1%, entrambi i rialzi sono avvenuti dopo che Morningstar DBRS ha migliorato il rating sui depositi a lungo termine di BPER, portandolo da 'BBB' ad 'A'. Tra le altre blue chip, Generali ha chiuso in rialzo dello 0,8% e Poste Italiane dello 0,4%. Non tutte le notizie sono state positive per il listino milanese. UniCredit ha registrato un calo dell'1,7%, in un contesto in cui il margine di profitto netto, attestatosi al 41,8% nell'ultima settimana, si è rivelato inferiore al 42,5% dell'anno precedente.



Un'altra battuta d'arresto ha riguardato STMicroelectronics, che ha perso l'1,6%. La società ha preannunciato vendite inferiori per l'anno, un dato che ha spinto TD Cowen a rivedere al ribasso il proprio prezzo obiettivo, abbassandolo da 27 a 25 dollari, pur in presenza di un superamento delle previsioni sul margine lordo. Parallelamente all'andamento delle azioni, i rendimenti dei BTP decennali italiani si sono mantenuti intorno al 3,4%, toccando i massimi degli ultimi quindici giorni. Questa tendenza è stata influenzata dai dati economici della Zona Euro, che sono apparsi più robusti del previsto. L'indice PMI della regione ha raggiunto il livello più alto da maggio 2024, sostenuto da un'espansione dell'attività nel settore dei servizi e da un ritorno del manifatturiero sulla soglia neutrale dei 50 punti. Questi sviluppi hanno portato gli investitori a ricalibrare leggermente le aspettative di un allentamento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea (BCE) per il prossimo anno.



Intanto, negli Stati Uniti, letture sull'inflazione meno rigide del previsto hanno rafforzato le scommesse su un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed). Sul fronte interno, il governo italiano ha approvato il bilancio per il 2026, un piano che delinea misure di sostegno e tagli fiscali per un totale di 18,7 miliardi di euro. Il documento, ora in fase di discussione parlamentare e destinato all'approvazione entro la fine dell'anno, mira a un deficit pubblico del 2,8% del PIL. Questo valore si allinea perfettamente con il tetto fiscale del 3% imposto dall'Unione Europea, mostrando un impegno verso la stabilità finanziaria in un panorama economico in costante divenire.