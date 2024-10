Web Tax: un colpo di grazia per le aziende italiane?



Il governo Meloni ha modificato l'imposta sui servizi digitali, introducendo una norma che rischia di colpire duramente le aziende italiane, anche le più piccole, con una doppia tassazione.

La Web Tax si trasforma in un boomerang

La nuova "web tax" colpirebbe tutte le aziende che offrono servizi digitali, anche quelle con sede in Italia, con una tassa del 3% sul fatturato, indipendentemente dagli utili. Questo significa che anche le imprese in perdita sarebbero costrette a pagare, penalizzando le start-up e rendendo il mercato italiano meno attraente per gli investimenti stranieri. La misura si rivolge a tutte le società che ospitano pubblicità mirata, raccolgono dati o consentono agli utenti di interagire tra loro, compresi i social media, le piattaforme di e-commerce e i giornali online. L'obiettivo iniziale era quello di colpire i "giganti del web" come Google, Apple, Facebook e Amazon, ma la nuova norma estende l'obbligo di pagamento a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni.

Un futuro incerto per le aziende italiane

Secondo le stime, la nuova web tax dovrebbe portare un gettito di 51,6 milioni di euro, in aggiunta ai 390 milioni della vecchia web tax. Tuttavia, questa misura potrebbe avere conseguenze negative per l'economia italiana: * Le aziende editoriali nazionali, già in difficoltà, potrebbero vedere azzerata la loro marginalità, mentre i colossi stranieri continuerebbero ad avere il sopravvento. * La capacità dell'Italia di attrarre start-up e investimenti nel settore tecnologico potrebbe essere compromessa. * Le start-up potrebbero essere costrette a spostare le loro operazioni all'estero, in paesi con un regime fiscale più favorevole.

Le associazioni del settore preoccupate

Le associazioni che rappresentano il settore, come Netcomm e la Fieg, esprimono preoccupazione per le conseguenze della nuova web tax. Roberto Liscia, presidente di Netcomm, afferma che la misura rappresenta un colpo di grazia per le aziende del settore digitale e che potrebbe portare a una riduzione del PIL e del gettito fiscale complessivo. L'Ordine dei giornalisti definisce la nuova web tax una scelta ingiustificata e incomprensibile, che potrebbe portare alla chiusura di molte realtà editoriali italiane. La nuova web tax è una misura controversa che potrebbe avere conseguenze negative per l'economia italiana, soprattutto per le piccole e medie imprese. La sua applicazione dovrà essere attentamente valutata e potrebbero essere necessari interventi correttivi per mitigare gli effetti negativi sulla competitività del settore digitale italiano.