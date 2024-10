Wall Street: Nasdaq chiude la settimana in positivo, ma incertezze in vista delle elezioni



La settimana si è conclusa con il Nasdaq in rialzo, trainato dalle azioni delle megacap, mentre gli investitori si preparano per i risultati trimestrali di alcune delle più grandi aziende di Wall Street la prossima settimana. Tuttavia, l'incertezza sull'esito delle elezioni presidenziali americane mantiene gli investitori cauti.

Megacap in rialzo, Tesla fa da apripista

Tesla è stata la protagonista della settimana, con un balzo del 22% dopo le previsioni di vendita dell'azienda di veicoli elettrici. Anche Amazon, Apple e Microsoft hanno registrato guadagni. "I numeri di Tesla hanno contribuito a riaccendere l'ottimismo degli investitori sul fatto che il rally dei Magnificent Seven non sia ancora finito", ha affermato Brian Jacobsen, chief economist di Annex Wealth Management. Il riferimento è al gruppo di azioni tecnologiche sensibili ai tassi di interesse che hanno registrato un forte rialzo sull'entusiasmo per l'AI. Anche il gigante dei chip Nvidia ha guadagnato terreno, superando brevemente Apple come azienda più preziosa al mondo in base al valore delle sue azioni.

Preoccupazioni per le banche e i tassi di interesse

Il Dow Jones Industrial Average è invece sceso del 0,61%, penalizzato dal calo delle azioni bancarie. Goldman Sachs ha perso il 2,27% e McDonald's il 2,97%, alle prese con un focolaio di E. coli legato ai suoi hamburger. "Le banche hanno registrato un rally in quanto le probabilità di vittoria di (Donald) Trump sono aumentate, quindi sembra che gli investitori stiano realizzando alcuni profitti", ha affermato Michael Rosen, chief investment officer di Angeles Investments. La banca regionale New York Community Bancorp ha perso l'8,26% dopo aver riportato la quarta perdita trimestrale consecutiva, dovuta principalmente ai suoi prestiti immobiliari commerciali.

L'incertezza sulle elezioni ha reso gli investitori cauti. Le azioni sono state sconvolte questa settimana dal rapido aumento dei rendimenti, in quanto le scommesse su tagli dei tassi da parte della Fed si sono dissolte sulle aspettative di una prospettiva economica più solida. Arnim Holzer, global macro strategist di Easterly EAB Risk Solutions, ha affermato: "La Fed forse è stata un po' troppo accomodante prima dei dati. ... I numeri sulla crescita e sull'inflazione non giustificano necessariamente un comportamento accomodante".

Il mercato attende i risultati di Alphabet, Apple e Microsoft

Gli investitori continuano a prezzare un altro taglio dei tassi di 25 punti base al prossimo incontro della Fed a novembre e circa due tagli dei tassi entro la fine dell'anno, secondo i dati di LSEG. La settimana che inizia il 28 ottobre, l'ultima prima delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre, è cruciale per Wall Street. È in questa settimana che sono previsti i risultati delle società tecnologiche di grandi dimensioni come Alphabet, Apple e Microsoft, insieme al rapporto sul lavoro non agricolo degli Stati Uniti di ottobre. "La prossima settimana si prospetta importante con cinque dei Magnificent Seven che pubblicano i loro risultati e una serie di comunicati economici di primo livello che coprono il terzo trimestre", ha affermato Paul Eitelman, chief investment strategist per il Nord America di Russell Investments.

Capri Holdings è crollata del 48,89% dopo che un giudice americano ha bloccato una fusione in corso tra la società di partecipazioni di moda e il produttore di borse Tapestry. Le azioni di Tapestry sono salite del 13,54%.

Volumi di scambio elevati

La maggior parte degli 11 settori dell'S&P ha chiuso in calo, con le utilities in testa. I titoli in calo hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 1,56 a 1 al NYSE. Sono stati registrati 180 nuovi massimi e 43 nuovi minimi al NYSE. L'S&P 500 ha registrato 30 nuovi massimi di 52 settimane e due nuovi minimi, mentre il Nasdaq Composite ha registrato 78 nuovi massimi e 87 nuovi minimi. Il volume degli scambi sulle borse americane è stato di 11,54 miliardi di azioni, rispetto alla media di 11,28 miliardi per l'intera sessione negli ultimi 20 giorni di negoziazione.