Università di Pisa e OpenAI: una partnership per il futuro dell'istruzione e dell'intelligenza artificiale



L'Università di Pisa è diventata il primo Ateneo italiano a stringere una stretta collaborazione con OpenAI, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie di AI. Questa partnership punta a rivoluzionare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito universitario, con particolare attenzione a didattica, ricerca e attività amministrative.

La rivoluzione dell'AI nell'Università di Pisa

La collaborazione nasce dall'acquisizione da parte dell'Università di Pisa della licenza per ChatGPT Edu, la versione di ChatGPT dedicata alle università. Il professor Antonio Cisternino, presidente del Sistema Informatico d'Ateneo, ha sottolineato come l'Università di Pisa utilizzi le tecnologie di OpenAI da oltre un anno, offrendo servizi all'avanguardia alla propria comunità. L'adesione al programma dedicato alle università e la sperimentazione di ChatGPT Edu, insieme ad altri importanti atenei internazionali come Harvard e Oxford, rappresenta un passo fondamentale per l'Università di Pisa nel panorama internazionale della ricerca e dell'innovazione.

Un'alleanza strategica per l'innovazione

Il professor Cisternino ha evidenziato come l'Università di Pisa abbia già iniziato a lavorare con i prodotti OpenAI a un livello più strategico nel marzo 2023, sviluppando il progetto open-source Oraculum/Sibylla, un sistema innovativo di gestione della conoscenza basato su chatbot IA in grado di fornire informazioni precise sulle normative e procedure universitarie in qualsiasi lingua. Questa partnership rappresenta un passo avanti nell'impegno dell'Università di Pisa nel campo dell'intelligenza artificiale, che include programmi di laurea magistrale, corsi post-laurea e progetti di ricerca, come il GoodAI-Labs, un laboratorio multidisciplinare per lo studio e la promozione di sistemi di AI affidabili, trasparenti, robusti, sicuri ed etici.

Un futuro brillante per l'istruzione superiore

Leah Belsky, General Manager per l'Educazione presso OpenAI, ha espresso entusiasmo per l'iniziativa dell'Università di Pisa, sottolineando come ChatGPT Edu non solo stia migliorando le esperienze di apprendimento personalizzato per gli studenti, ma stia anche aprendo la strada a una ricerca innovativa guidata dall'AI e a operazioni amministrative più efficienti. La partnership tra l'Università di Pisa e OpenAI rappresenta un passo importante verso l'utilizzo del potenziale dell'AI per l'istruzione superiore, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di apprendimento e di promuovere l'innovazione nel campo della ricerca.