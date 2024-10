Monte dei Paschi di Siena: Fitch Ratings migliora il rating



L'agenzia di rating Fitch Ratings ha migliorato il rating sulla solidità patrimoniale del Monte dei Paschi di Siena (MPS), portando il giudizio sul debito a lungo termine a "BB+" da "BB" e il viability rating a "bb+" da "bb".

Miglioramenti nella capacità di generare capitale e nel profilo di rischio

L'upgrade, secondo gli esperti di Fitch, riflette i miglioramenti nella capacità organica di generare capitale e nel profilo di rischio del MPS. Inoltre, l'agenzia di rating ha riconosciuto la capacità della banca di mantenere un modello di business piuttosto diversificato, che ha contribuito a un buon andamento dei ricavi, anche grazie al rafforzamento commerciale del proprio franchise.

Livelli di capitale superiori alla media e stabilità dei depositi

Infine, il rialzo dei rating considera livelli di capitale superiori alla media del settore e la stabilità della base dei depositi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono passate a "Positive", in quanto sussiste il potenziale per un upgrade dei rating a fronte di un consolidamento in futuro dei miglioramenti ottenuti.