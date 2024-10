La Cina frena l’espansione in Europa: Dongfeng rinuncia al progetto di fabbriche di auto in Italia



Le tensioni commerciali tra UE e Cina minacciano di mettere a rischio i piani di investimenti diretti delle aziende cinesi in Europa, specialmente nel settore delle batterie. Secondo fonti di Bloomberg, Pechino starebbe chiedendo ai produttori cinesi di rallentare l’espansione nel Vecchio Continente. La principale azienda colpita da questa richiesta è Dongfeng, che avrebbe deciso di sospendere i suoi piani di investimento in Italia.

Pressioni da Pechino: Le ragioni del blocco

La pressione esercitata dal governo cinese sulle sue aziende è legata alla possibile introduzione di dazi da parte dell’UE sulle importazioni di prodotti cinesi. I dazi, secondo le autorità cinesi, potrebbero portare a una sovraccapacità nel mercato europeo, dove la transizione ecologica sta procedendo a rilento. Inoltre, i veicoli cinesi non godono ancora di un’elevata considerazione da parte dei consumatori europei. La Cina, con la sua politica di "basso profilo", starebbe quindi cercando di evitare un conflitto commerciale con l’UE, rimandando la decisione di investire in Europa a tempi migliori.

Implicazioni per l'Italia: Dongfeng e il progetto in Italia

L’Italia, che punta a rafforzare la sua posizione nel settore delle auto elettriche e ad attrarre nuovi investimenti esteri, aveva individuato in Dongfeng un partner strategico. L’azienda cinese aveva manifestato interesse per la costruzione di uno stabilimento industriale in Italia, che avrebbe portato posti di lavoro e know-how tecnologico. Tuttavia, in seguito alla pressione del governo cinese, Dongfeng ha sospeso il suo programma di investimento, accusando l’Italia di aver sostenuto le misure protezionistiche dell’UE.

Altre aziende colpite: Changan, Chery e BYD

Oltre a Dongfeng, anche altre aziende cinesi hanno subito un rallentamento dei loro piani di espansione in Europa. Changan ha annullato un evento a Milano dedicato al suo ingresso nel mercato europeo, mentre Chery ha posticipato l'avvio della fabbricazione di auto elettriche a Barcellona, in collaborazione con la spagnola Ebro, al 2025. Solo BYD continua a investire in Europa, con un investimento da un miliardo di euro per la costruzione di uno stabilimento in Turchia.