Bce: tassi alti per combattere l’inflazione



La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ribadito che i tassi di interesse rimarranno “sufficientemente restrittivi” per tutto il tempo necessario a raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2%.

Inflazione al centro delle decisioni

Lagarde ha sottolineato che le decisioni sui tassi di interesse si baseranno sulla valutazione delle prospettive di inflazione e sulla forza della trasmissione della politica monetaria. La Bce non si sta impegnando in anticipo su un particolare percorso dei tassi di interesse, ma continuerà a monitorare attentamente l'andamento dell'inflazione e a prendere decisioni “dipendente dai dati e riunione per riunione”.

Un’inflazione ancora alta

L’obiettivo della Bce è quello di raggiungere il 2% di inflazione a medio termine, ma al momento l’inflazione è ancora ben al di sopra di questo livello. Le indicazioni della presidente Lagarde lasciano intendere che la Bce rimarrà vigile e continuerà ad agire per contrastare l’inflazione, anche se ciò potrebbe comportare un rallentamento dell’economia.

Un’economia fragile

La Bce sta cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di combattere l’inflazione e la necessità di preservare la crescita economica. La guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’aumento dei prezzi hanno pesato sull'economia mondiale, e la Bce dovrà affrontare queste sfide mantenendo un approccio prudente e flessibile.