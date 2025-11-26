Rivoluzione fiscale 2026: l'obbligo POS registratore telematico 2026 e il ritardo delle PMI italiane



L'obiettivo è chiaro: garantire una trasmissione automatica e fluida dei dati all’Agenzia delle Entrate. Nonostante questo scenario normativo proiettato al futuro, l’adozione di nuove tecnologie nel settore business to business (B2B) mostra un paradosso evidente. La ricerca dell’Osservatorio Cloud e Corrispettivi di fiskaly, condotta su fornitori di soluzioni per il punto cassa e imprese di varie dimensioni, rivela infatti una forte intenzione di investire, ma una scarsa consapevolezza. Sette aziende su dieci stanno già investendo in soluzioni cloud per la fiscalizzazione cloud Italia o prevedono di farlo a breve termine. Il 60,5% degli intervistati vede queste tecnologie come un alleato strategico per aumentare l'efficienza e garantire la conformità normativa. Ciononostante, il mercato è frenato da un imponente deficit informativo riguardo ai nuovi obblighi e alle alternative tecnologiche disponibili.

Solo il 30% delle imprese risulta adeguatamente informato sulla nuova normativa. Il dato è ancora più netto quando si analizza la conoscenza delle soluzioni alternative: appena il 7% delle aziende è a conoscenza delle opzioni cloud che permettono di sostituire i registratori telematici tradizionali.



Non stupisce, quindi, che il 91% delle imprese continui a basarsi esclusivamente sui vecchi registratori di cassa telematici. Questo divario non riguarda solo gli utilizzatori finali. Anche i fornitori di soluzioni per il punto cassa in Italia non sono pienamente allineati. Solamente in un caso su quattro, infatti, vengono proposti strumenti che sono completamente basati sul cloud.

«L’approvazione del Decreto legislativo 1 2024 art.24 ha rappresentato un punto di svolta fondamentale per l’ecosistema del retail e dei pagamenti in Italia, completando il tassello mancante della fiscalizzazione cloud Italia», spiega Silvio Agresti, Country Manager Italia di fiskaly. La reazione del mercato è chiara: le imprese sono pronte ad adottare soluzioni per migliorare l’efficienza, ma sono bloccate da una percezione errata dei costi e della complessità. La scarsa consapevolezza sia dei prossimi obblighi, in particolare l'obbligo POS registratore telematico 2026, sia delle nuove soluzioni basate sui corrispettivi telematici software frena l'innovazione.





Obblighi fiscali e gap informativi: la situazione italiana

L’Osservatorio evidenzia come la disinformazione si sviluppi su due fronti distinti. La normativa sul collegamento obbligatorio tra POS e registratore di cassa telematico, in vigore dal 1° gennaio 2026, è poco conosciuta. Circa i due terzi delle imprese, precisamente il 66,7%, dichiara di essere poco (39,5%) o per nulla (27,2%) informata sulle tempistiche e sui contenuti normativi. Le aziende di medie e grandi dimensioni, specialmente quelle attive nei settori Retail e Turismo e concentrate in regioni come il Nord Ovest e il Centro Italia, sono quelle che mostrano un livello di preparazione superiore e una maggiore propensione a investire in strumenti digitali per la fiscalizzazione.

Il quadro non migliora sul piano tecnologico, dove il 69,9% delle aziende ammette di essere poco (46,3%) o per nulla (23,6%) informato sulla possibilità di trasmettere i corrispettivi telematici software. Solo il 30,1% si dichiara capace di orientarsi tra le alternative che permettono di abbandonare definitivamente il registratore di cassa fisico, come consentito dal Decreto legislativo 1/2024.



Questa inerzia digitale ostacola l’evoluzione del sistema e mantiene un grande numero di imprese ancorato a modelli operativi ormai obsoleti.

Le barriere che rallentano la digitalizzazione

Il percorso di digitalizzazione delle imprese italiane appare frammentato. Soltanto il 12,9% delle aziende si definisce completamente digitalizzato, mentre il 63,4% utilizza strumenti digitali solo parzialmente. Le principali difficoltà percepite dalle imprese, che bloccano la piena adozione della fiscalizzazione cloud Italia, sono:

- i costi percepiti come elevati, citati dall’83,1%;

- la complessità del cambiamento, ritenuta un ostacolo dal 76,1%;

- la carenza di competenze interne, un problema per il 74,3%;

- la scarsa chiarezza normativa, indicata dal 71,6%. Questi dati mettono in luce non solo la limitata consapevolezza sulle normative, ma anche una percezione distorta dei costi reali. Molte aziende non sono aggiornate sul fatto che le soluzioni cloud, in realtà, possono garantire un risparmio fino al 50% rispetto ai sistemi tradizionali, eliminando la necessità di costosi aggiornamenti hardware.



Spesso, è l’imprenditore a decidere le strategie digitali e i fornitori, con un coinvolgimento limitato di manager specializzati o consulenti esterni.

Nonostante questi freni, i benefici della fiscalizzazione in cloud sono riconosciuti in modo netto. Il 59,4% delle imprese identifica nella velocità e nell'automazione dei processi il vantaggio primario, mentre oltre il 60% ne apprezza la capacità di integrare sistemi diversi e migliorare l’efficienza operativa complessiva.

La prospettiva dei provider: tra costi e resistenza

Per quanto riguarda i fornitori di sistemi di cassa, il panorama è ancora conservatore. Solo il 26,7% dei provider offre soluzioni di punto cassa totalmente cloud-based. Questa percentuale scende al 20% quando si considerano specificamente le soluzioni fiscali. I fornitori che hanno già intrapreso la transizione al Cloud evidenziano vantaggi sostanziali:

- aggiornamenti automatici (84,6% del campione);

- minore necessità di manutenzione hardware (76,9%);

- costi di implementazione inferiori (46,2%). Eppure, il passaggio è ostacolato da costi percepiti come troppo elevati (43,3%), problemi di connettività (36,7%) e, soprattutto, dalla resistenza al cambiamento (30%).



Risulta evidente un disallineamento informativo tra la domanda e l'offerta. Se per oltre 8 fornitori su 10 il livello di consapevolezza dei clienti sulla conformità fiscale è medio-alto, la realtà delle aziende, come già visto, è che solo il 30% si ritiene informato. Per accelerare l'adozione della fiscalizzazione cloud Italia, i provider chiedono incentivi fiscali e normativi (53,3%), formazione dei clienti finali (33,3%) e maggiore chiarezza normativa (26,7%).

SIGN IT: la risposta di fiskaly per i corrispettivi telematici software

Di fronte a un mercato che desidera innovare ma è bloccato da incertezze e ostacoli concreti, SIGN IT

- di fiskaly si propone come lo strumento necessario per guidare la transizione. Questa soluzione di fiscalizzazione in cloud è stata sviluppata proprio per superare i freni strutturali. Grazie a una semplice integrazione, SIGN IT

- rende qualsiasi dispositivo o software conforme e abilitato all’emissione a norma degli scontrini, eliminando la necessità dei tradizionali registratori di cassa.



Retailer, aziende fintech e sviluppatori di software per la gestione del punto cassa possono così gestire i corrispettivi telematici software in modo completamente digitale, sicuro e conforme. L’architettura API-first

- consente un’integrazione estremamente rapida con i software gestionali già utilizzati, automatizzando l’intero processo e riducendo drasticamente costi e complessità tecnica. Per i fornitori di sistemi di cassa, SIGN IT

- è un modulo fiscale scalabile e costantemente aggiornato, pronto all'uso. Questo sistema permette a ristoratori, commercianti e catene retail di semplificare l’operatività quotidiana, centralizzare le informazioni fiscali relative a più sedi e accedere ai dati in tempo reale. Grazie all’eliminazione dei vincoli hardware, ogni punto vendita, anche quelli itineranti o stagionali, può trasmettere i corrispettivi utilizzando strumenti già disponibili come tablet, smartphone o i gestionali esistenti, garantendo maggiore efficienza e piena conformità normativa in Italia.