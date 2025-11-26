Piazza Affari vola a 43.130 punti: cosa spinge banche e azioni energetiche



La fiducia rinnovata ha supportato i titoli di Stato italiani, contribuendo a un ulteriore restringimento dello spread BTP Bund, che rappresenta un indicatore chiave della percezione del rischio paese. La contrazione dello spread BTP-Bund è un segnale di solidità.

Queste condizioni macroeconomiche favorevoli hanno immediatamente rinvigorito il settore finanziario, tradizionalmente sensibile ai movimenti dei tassi e alla stabilità del debito pubblico. Gli investimenti bancari Italia sono tornati protagonisti in Borsa.

Le principali istituzioni di credito e gestione patrimoniale hanno registrato performance eccellenti:

- Azimut, con un guadagno del 2,9%. - BPER, che ha segnato un rialzo del 2,1%. - Generali, in crescita dell'1,6%. - Intesa Sanpaolo, che è avanzata dell'1,4%. - UniCredit, che ha chiuso in positivo dell'1,1%.

Il rally non si è limitato al comparto bancario. Le azioni energetiche hanno giocato un ruolo di primo piano, soprattutto grazie a notizie aziendali specifiche e di grande rilievo strategico.



Eni ha scalato l'indice segnando un +1,9%, in seguito all'annuncio di un accordo fondamentale. La società ha firmato un'intesa con YPF per l’acquisizione di una partecipazione del 50% e l’ottenimento della gestione operativa del blocco offshore OFF-5, situato in Uruguay. Questo sviluppo rafforza la presenza della compagnia italiana in America Latina, in un segmento strategico per il futuro dell'energia.

Anche altri titoli hanno mostrato performance notevoli: Prysmian ha registrato un aumento del 2,9%, mentre Lottomatica ha messo a segno il rialzo più robusto dell’indice, crescendo del 3,5%. Questi risultati evidenziano come la forza del mercato non sia polarizzata unicamente sui titoli bancari, ma si estenda a settori ad alta intensità tecnologica e di servizi.

Ciononostante, non tutti i settori hanno partecipato a questa ondata di acquisti. Il comparto automobilistico, pur rappresentando un pilastro dell'economia italiana, ha mostrato debolezza. Le case automobilistiche di rilievo hanno concluso la giornata in rosso.



Stellantis ha subito una flessione dell'1,1%, mentre il lusso rappresentato da Ferrari ha ceduto lo 0,3%. Questa dicotomia suggerisce che gli operatori stanno valutando in modo selettivo i titoli, privilegiando quelli maggiormente legati alla finanza e all'energia nel breve termine, in attesa di maggiore chiarezza sul fronte della domanda industriale globale.