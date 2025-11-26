Perché l'Unione dei mercati dei capitali UE sta perdendo contro gli USA



Adam Farkas, CEO di AFME, ha osservato che i progressi compiuti dall'UE nel ridurre il divario di competitività con altri importanti centri finanziari globali, come gli Stati Uniti, sono stati minimi. Questo divario strutturale complica il finanziamento corporate Europa in modo efficace. Ciononostante, il potenziale di risparmio del continente è enorme. Per sbloccare questa risorsa e incanalare i capitali verso l'economia reale, sono necessarie riforme decisive all'interno della nuova "Unione del risparmio e degli investimenti" (SIU), lanciata dalla Commissione europea. L'integrazione dei mercati è l'unica via per fornire alle imprese e ai cittadini europei gli strumenti di cui hanno bisogno. L'attuale edizione del rapporto, diffusa in un momento cruciale, precede una serie di iniziative della SIU. Queste misure sono volte a rafforzare l'importanza dei mercati dei capitali nel sostegno all'economia. Tra gli interventi attesi figurano l'evoluzione del "Listing Act Implementation" per semplificare la quotazione in Borsa, l'ottimizzazione delle cartolarizzazioni, e la canalizzazione del risparmio "retail" verso conti dedicati.



Un focus cruciale sarà anche sullo sviluppo dei bacini di capitale per aumentare la liquidità mercati azionari europei e sulla rapida implementazione delle tecnologie emergenti come la DLT, nota come "Distributed Ledger Technology". Un altro elemento decisivo per il successo della strategia risparmio e investimenti UE sarà la semplificazione del quadro normativo europeo. Ridurre la complessità e i costi ad essa associati può incrementare l'innovazione e gli investimenti. Questo può rafforzare la competitività complessiva del blocco e aiutare a sbloccare il capitale privato, permettendo all'Unione dei mercati dei capitali UE di raggiungere il suo potenziale. Si sono registrati progressi limitati nel colmare il gap competitivo. Nonostante i volumi record nell'emissione di obbligazioni e la crescita robusta dei capitali privati, permangono chiare debolezze strutturali, evidenziate dalla debole attività delle IPO e dalla persistente frammentazione del mercato.



Ecco alcune delle evidenze chiave emerse dall'analisi:



Il ruolo cruciale del risparmio al dettaglio e della liquidità L'analisi ha stabilito una chiara correlazione tra la partecipazione degli investitori domestici (le famiglie) e la liquidità complessiva del mercato. I capitali nell'UE tendono a rimanere entro i confini nazionali. Questo limita i flussi cross border e riduce l'efficienza degli scambi. I Paesi con grandi pool di risparmio locali, come gli Stati Uniti, dove il risparmio medio pro capite negli strumenti di mercato si attesta a circa 290.000 dollari, godono di scambi estremamente efficienti. Le differenze di prezzo tra acquisto e vendita di azioni (gli "spread") sono ridottissime, tipicamente 3 o 4 punti base. Questo è in netto contrasto con i mercati a risparmio più basso. Per esempio, in Bulgaria, dove il risparmio medio è di 3.000 euro pro capite, lo spread può arrivare fino a 200 punti base. L'Italia si posiziona in una fascia intermedia.



Con un risparmio medio pro capite di 46.000 euro, il differenziale tra acquisto e vendita si aggira intorno ai 10 punti base. L'analisi suggerisce che un incremento del 10% del risparmio retail pro capite è in grado di ridurre questi differenziali di circa il 6%. L'aumento della partecipazione delle famiglie ai mercati di capitali è dunque fondamentale per aumentare la liquidità mercati azionari europei.



Obbligazioni record, ma le IPO faticano Si è evidenziato un leggero aumento dei finanziamenti basati sul mercato, attestati al 13% del totale dei finanziamenti corporate. L'emissione di obbligazioni nell'UE ha toccato livelli record nei primi sei mesi del 2025, totalizzando 256,7 miliardi di euro. Se questo trend dovesse mantenersi, il 2025 potrebbe superare il volume massimo annuale registrato nel 2020, che si attestava a 427 miliardi di euro. Però, le IPO sono diminuite del 23%. Questo dato è in forte controtendenza rispetto a mercati concorrenti come Stati Uniti, Cina, Giappone e Australia, dove le nuove quotazioni sono aumentate tra il 20% e il 60%.



Questa debolezza è strutturale e preoccupante, dato il ruolo essenziale delle IPO nel fornire una fonte efficiente di capitale di lungo termine. Nella prima metà del 2025, 33 IPO di società europee hanno rappresentato solo il 49% delle nuove quotazioni in Europa, un calo significativo rispetto al 79% registrato nel 2020. Il problema della debolezza del finanziamento corporate Europa tramite strumenti azionari è evidente.



L'ascesa dei mercati privati e la ritirata degli unicorni Le fonti di finanziamento private, che includono private equity, credito privato e crowdfunding, hanno guadagnato sempre maggiore peso nel mix di finanziamento aziendale. Rappresentano oggi il 20% dei finanziamenti basati sul mercato nell'UE. Il dato era solo l'8% nel 2014. Ciononostante, il finanziamento complessivo basato sul mercato si ferma al 3% del PIL dell'UE. Il dato è bassissimo, soprattutto se confrontato con l'8% degli Stati Uniti, dove non solo è mutata la composizione del mix, ma è cresciuta anche l'ampiezza complessiva del mercato.



Questo scenario dimostra che i mercati dei capitali europei rimangono sottosviluppati. Gli "unicorni", cioè le società con valutazioni superiori a 1 miliardo di dollari, scelgono sempre più spesso di rimanere private, sostenute da capitale di rischio ("late stage private capital"). Fino al 2025, il 90% degli unicorni europei nati nel 2021 è rimasto privato, con solo il 5% che ha condotto un'IPO. Si tratta di un'inversione di tendenza drammatica: gli unicorni europei del 2016 avevano realizzato un'IPO nel 70% dei casi entro quattro anni. Questi cambiamenti impongono una riconsiderazione profonda della strategia risparmio e investimenti UE per migliorare le opzioni di exit nel continente.

Tecnologia, cartolarizzazione e sostenibilità

L'Europa e la Svizzera sono all'avanguardia nell'emissione di obbligazioni basate sulla DLT. Rappresentano oltre il 50% dei volumi globali. Nonostante ciò, l'Europa è in ritardo rispetto agli Stati Uniti nell'utilizzo di asset tokenizzati e stablecoin.



L'attività di cartolarizzazione ha subito un rallentamento nell'UE, raggiungendo 88,4 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2025. L'emissione di prodotti cartolarizzati rappresenta solo l'1,6% dei prestiti in essere, nettamente inferiore al 7,5% degli Stati Uniti. L'Europa è leader mondiale solo nelle transazioni di trasferimento significativo del rischio (Significant Risk Transfer o SRT). Le transazioni SRT rappresentano ora l'8% dei volumi di cartolarizzazione dell'UE, un dato quasi triplicato dal 2020. L'emissione di obbligazioni ESG, sebbene cresciuta del 14% nei primi sei mesi del 2025, ha rappresentato una percentuale minore delle emissioni totali, fermandosi al 10,7%. Il motivo è che i mercati obbligazionari non ESG sono cresciuti più velocemente. L'adozione dello standard UE per le obbligazioni verdi (EU Green Bond Standard o EuGB) è stata modesta, con sole nove emissioni.



Questo accade nonostante la forte domanda da parte degli investitori, dimostrata da una "oversubscription" di 13,5 volte. L'integrazione intra-UE è migliorata in modo marginale. Le partecipazioni cross border sono aumentate lievemente, ma solo il 6% del capitale azionario raccolto è originato in un Paese estero. Questo è un calo rispetto ai livelli storici che vent'anni fa si attestavano tra il 10% e il 14%. Il messaggio di fondo è chiaro: senza nuove e incisive riforme strutturali, l'Europa rischia un ulteriore arretramento rispetto ai principali centri finanziari globali. L'UE possiede le dimensioni e la resilienza per competere a livello mondiale. Per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile trasformare gli impegni di lunga data della strategia risparmio e investimenti UE in misure operative concrete e immediate.