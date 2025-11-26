Mercedes-AMG Petronas: la realtà aumentata B2B per vincere in F1 con TeamViewer



Grazie all'implementazione della piattaforma Frontline di TeamViewer, il team di test ha eliminato completamente l'uso dei tradizionali disegni stampati. Questo rappresenta la vera rivoluzione della Realtà Aumentata B2B nel cuore dell'ingegneria di precisione. In precedenza, il controllo manuale dei banchi di prova, dal componente alla documentazione cartacea, era un collo di bottiglia che consumava tempo prezioso. Ora, le istruzioni sono fornite tramite contenuti virtuali animati, visualizzati in tempo reale e sovrapposti all’ambiente fisico. Questa tecnologia mostra chiaramente le sequenze di montaggio passo dopo passo. Steve Riley, che ricopre il ruolo di Head of IT Operation and Development per Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ha specificato come l'utilizzo di TeamViewer permetta di ridurre al minimo i tempi di setup nelle fasi di test e sviluppo e di garantire che tutti i banchi di prova siano al 100% accurati prima dell’inizio dei test. L'integrazione della Realtà Aumentata nei flussi di lavoro consente al team di visualizzare immediatamente come i componenti si integrano nell'assemblaggio, senza la necessità di consultare manuali di costruzione e progetti che si trovano altrove.



Piccoli miglioramenti in ogni fase operativa si sommano, garantendo le migliori prestazioni dove contano davvero: in pista. L’adozione di queste soluzioni spatial computing ha radicalmente migliorato il processo di collaudo. Utilizzando un semplice tablet, la tecnologia Frontline fornisce indicazioni AR che si sovrappongono all'assemblaggio fisico, offrendo una visibilità immediata su dove posizionare ogni elemento. Ciò assicura che tutte le parti siano presenti e installate correttamente, massimizzando l'efficienza operativa sviluppo. Daniel Markland, ingegnere del Team Principal Test and Development di Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ha evidenziato la responsabilità del suo reparto. Il team di Test e Sviluppo deve garantire sicurezza, affidabilità e prestazioni dei principali componenti che vengono assemblati su una vettura di F1. Prendere un tablet permette ora di visualizzare una proiezione del modello CAD 3D in tempo reale e direttamente nello spazio di lavoro. In questo modo, il team può visualizzare immediatamente in realtà aumentata il punto preciso in cui assemblare gli elementi.



La proiezione AR in tempo reale delle informazioni sull’assemblaggio e sui componenti è unita a un confronto immediato con i dati CAD, offrendo agli ingegneri la certezza che il lavoro sia corretto e completo fin dall'inizio. Questo approccio elimina qualsiasi incongruenza prima di avviare i test cruciali. La maggiore efficienza derivante dall'uso della Realtà Aumentata B2B supporta direttamente le prestazioni dei piloti George Russell e Kimi Antonelli durante i frenetici weekend di gara. Per poter sviluppare, testare e consegnare i componenti in pista in modo più rapido ed efficace, è fondamentale avere un partner che comprenda quanto sia strategico il fattore tempo. Markland ha ribadito che TeamViewer rappresenta un valore immenso perché conosce ogni fase del loro processo di sviluppo ed è concretamente coinvolto nell'aiutare il team a ottenere le migliori performance. L'applicazione della tecnologia Frontline rappresenta l'apice della trasformazione digitale nel motorsport, garantendo alla squadra un vantaggio competitivo cruciale, trasformando la rapidità di assemblaggio in secondi guadagnati sul circuito.



