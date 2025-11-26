La mossa segreta di MediaWorld: come la strategia private label rivoluziona l'elettronica in Italia



La storia delle marche proprie di MediaWorld, iniziata nel 2006, era partita con un unico marchio trasversale, Imcron. Gli acquisti e la produzione iniziale erano gestiti dalla società nord europea Imcron. Ma questa scelta logistica non aveva dato i risultati sperati nel mercato italiano, soprattutto a causa della complessa catena di approvvigionamento che dipendeva fortemente da Germania o dal Nord Europa per la fornitura. Ciononostante, è stata fondamentale per accumulare esperienza.

Già nel 2010 la società aveva compreso la necessità di una segmentazione più chiara. Il brand fit-all

- Imcron venne dismesso in favore di quattro marchi distinti, ognuno con un posizionamento ben definito: ok, Koenic, Isy e Peaq. La vera vocazione aziendale, come ha spiegato Guido Monferrini, presidente del consiglio di amministrazione di MediaMarket Spa e responsabile dello sviluppo delle private label di MediaMarktSaturn Retail Group, è quella di "essere leader dove non ci sono leader". Per questo, con questi marchi, MediaWorld è in grado di offrire l'intera gamma di prodotti di elettronica di consumo presente in negozio.



L'unica eccezione sono gli smartphone tradizionali. Pure in questa categoria, comunque, esistono prodotti a marchio, specificamente dedicati agli smartphone per le persone anziane.

Queste marche coprono oggi un’ampiezza di gamma impressionante. In Italia, si parla di 1.200 referenze gestite attraverso 157 fornitori diretti. L'ultimo anno fiscale, chiuso a settembre 2025, ha visto la vendita di 600.000 unità. L’obiettivo è raddoppiare l'incidenza delle private label entro il 2026, una crescita ambiziosa che conferma l'importanza della strategia private label MediaWorld.

Il punto di partenza di ogni nuova referenza di prodotto è il feedback

- dei clienti. Una squadra di 350 persone lavora allo sviluppo delle novità, traendo spunti dagli insight raccolti lungo l'intera filiera del retailer, dal punto vendita al servizio clienti. Il posizionamento di mercato è basato su tre fasce chiare: good, better

- e best. L’obiettivo è suddividere l’offerta:

- il 30% deve essere costituito da prodotti di qualità accessibili;

- oltre il 50% deve concentrarsi su prodotti incentrati sulla qualità (better);

- il 15% deve riguardare i prodotti di eccellenza (best).





Analizzando i marchi, si scoprono differenze sostanziali e specifiche aree di eccellenza, essenziali per chi cerca partnership fornitori elettronica B2B di successo:

- ISY: si concentra su accessori tecnologici pratici e universali. Il costo è contenuto, rendendoli ideali per la copertura di fascia economica. - OK: è il livello entry level

- di prezzo trasversale su tutte le categorie. Questi prodotti sono progettati per essere duraturi e resistenti, evitando ogni fronzolo inutile. - KOENIC: questo brand propone qualità percepita come tedesca. Il prezzo si posiziona dal 20 al 30% inferiore rispetto ai marchi di fascia alta. La sua qualità reale e la percezione vengono spesso sostenute da collaborazioni mirate, come quella in atto con lo chef stellato Tim Raue per gli elettrodomestici da cucina. In categorie specifiche, come i microonde, i prodotti Koenic coprono quasi il 50% delle vendite totali, dimostrando come l'assenza di un leader

- forte crei un grande spazio per le private label. - PEAQ: rappresenta il top di gamma per qualità, design e prestazioni.



Anche in questo caso, la qualità è rafforzata da operazioni di co-branding di alto profilo, tra cui la collaborazione con la star Robbie Williams per apparecchiature audio come casse portatili, cuffie e auricolari. Qui il prezzo può essere inferiore fino al 30-40% rispetto ai prodotti premium

- di marca. La fiducia del mercato è tangibile: un televisore su dieci venduti dal retailer in Italia porta proprio il marchio Peaq.

La spinta all'innovazione non si ferma all'elettronica domestica. Da novembre, l'Italia ha visto il lancio del nuovissimo brand verticale per il gaming: Xperion. Questa mossa strategica sfrutta l'esperienza maturata dal format europeo omonimo, aree all'interno dei negozi MediaWorld che offrono postazioni di gaming aperte e prodotti dedicati. Dai feedback

- di questi clienti, una fonte inestimabile di informazioni, nascono prodotti come PC assemblati e mouse specifici per il gaming. MediaWorld afferma di essere leader europeo in questa specifica categoria. Questa area di prodotto sta vivendo un grande sviluppo anche sul mercato italiano.



Il negozio di Milano Certosa, per esempio, che ha ospitato la presentazione di queste private label con un allestimento dimostrativo, non solo dedica ampio spazio al gaming, ma ospita anche un totem che permette di realizzare hardware assemblato su misura.

Queste iniziative di prodotto sono affiancate da numerose e visibili attività di marketing. Ne è un esempio la sponsorizzazione di Xfactor, che aiuta a costruire l'immagine di marca e rafforza il legame con il consumatore finale. L'intera operazione sottolinea come l'assunzione di controllo sulla produzione elettronica consumer Italia e il potenziamento della strategia private label MediaWorld siano passaggi chiave per sostenere la crescita e consolidare la posizione del retailer

- nel competitivo mercato europeo.