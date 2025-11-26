Il segnale nascosto che frena la fiducia imprese italiane: cosa cambia ora nella richiesta credito B2B



Questo segnale, benché modesto, suggerisce che i singoli imprenditori vedono margini di manovra e crescita per la propria realtà, in controtendenza rispetto alla percezione macroeconomica complessiva.

I ricavi aziendali sono in lieve ripresa. L’indice in questo caso è salito da 44 a 46. Le attese per l'ultimo quarto dell'anno sono positive, una dinamica tipica favorita dalla spinta stagionale delle festività natalizie e dall'aumento dei consumi. Anche la pressione sui costi di approvvigionamento sembra essersi leggermente allentata. Il parametro relativo ai prezzi dei fornitori è passato da 33 a 35, un dato che suggerisce un graduale e lento consolidamento dei costi per le imprese. Sul fronte occupazionale, invece, non si rilevano grandi scosse. L'indice dell'occupazione è rimasto saldo a quota 48, riflettendo una politica di assunzioni e gestione del personale che punta alla stabilità, evitando grandi cambiamenti.

Un punto dolente che continua a preoccupare è quello relativo ai tempi di incasso. I pagamenti da parte dei clienti non hanno mostrato variazioni significative, mantenendo una situazione non positiva per il flusso di cassa delle aziende.



In questo contesto, il fabbisogno finanziario delle imprese è cresciuto lievemente. L’indice della necessità di liquidità aziende Italia è salito da 40 a 41. Si prevede che questa richiesta possa aumentare ulteriormente, specialmente in vista degli investimenti e delle esigenze operative legate alla fine dell’anno.

Il panorama del credito bancario è rimasto statico per quanto riguarda la propensione delle aziende a rivolgersi agli istituti di credito. Nel terzo trimestre del 2025, la percentuale delle imprese che ha cercato un finanziamento, un affidamento o una rinegoziazione è rimasta ferma al 18%. Le risposte ottenute da queste imprese, però, rivelano un quadro più complesso e meno roseo rispetto al passato, suggerendo un irrigidimento progressivo della richiesta credito B2B.

Analizzando l'esito delle domande di finanziamento, si osservano diverse dinamiche:

- il 54% delle imprese ha ottenuto il credito richiesto con un ammontare pari o superiore;

- il 19% ha ricevuto il credito, ma con un ammontare inferiore rispetto a quanto domandato;

- il 16% si è visto respingere completamente la richiesta di credito;

- l'11% delle imprese è ancora in attesa di conoscere l’esito della propria domanda.





Sembra che non ci siano fenomeni diffusi di razionamento del credito. Tuttavia, si evidenzia una chiara tendenza all’irrigidimento. La quota di aziende che ottengono la cifra piena (la curva della "stabilità") è in calo, mentre aumenta la percentuale di quelle che ottengono meno di quanto necessario o che vengono completamente escluse dal finanziamento. Anche la percentuale di imprese che attendono una risposta è in aumento. È interessante notare come la percezione delle condizioni del credito sia cambiata. L’indice che misura la percezione del costo del finanziamento è salito da 41 a 42. Questo suggerisce che, per chi lo ottiene, il credito bancario sembra costare meno.