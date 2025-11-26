Il futuro del Regno Unito svelato oggi: sterlina in rialzo e la volatilità mercati globali scuote l'Asia.



In Giappone, per esempio, lo yen è salito dello 0,2% nei confronti del dollaro USA. La causa sono le indiscrezioni secondo cui la Banca del Giappone (BOJ) starebbe preparando i mercati per un possibile rialzo dei tassi di interesse già dal mese prossimo. Questo cambiamento segnerebbe una svolta decisa verso una politica più restrittiva. La svolta della BOJ segue un recente incontro tra il nuovo Primo Ministro, Sanae Takaichi, e il Governatore della BOJ, Kazuo Ueda. L'elevato indice di gradimento di Takaichi sta spingendo, di conseguenza, i partiti di opposizione giapponesi ad intensificare i preparativi per elezioni anticipate. Il Pacifico meridionale ha vissuto mosse altrettanto drammatiche. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base portandoli al 2,25%, eppure il dollaro neozelandese (kiwi) è schizzato dell'1,2%. Come è possibile un simile paradosso? La RBNZ ha rimosso la sua precedente guidance accomodante, segnalando così che il ciclo di allentamento monetario della banca centrale è probabilmente giunto al termine.



Anche la vicina Australia ha visto apprezzarsi la sua valuta. Il dollaro australiano ha guadagnato lo 0,5% dopo che i dati sull'inflazione, risultati più elevati del previsto, hanno rafforzato l'idea che anche la Reserve Bank of Australia (RBA) abbia concluso la fase di riduzione dei tassi per il momento. Le strategie banche centrali in Asia-Pacifico indicano, in sostanza, una fase di irrigidimento monetario. Nel frattempo, il mercato petrolifero ha attraversato momenti di forte incertezza. Quando il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy aveva lasciato intendere di essere pronto a promuovere un piano di pace sostenuto dagli USA, il prezzo del greggio era crollato ai minimi di cinque settimane. Questo perché si sarebbe aperto un varco per l'allentamento delle sanzioni sull'energia russa, aumentando l'offerta globale. La volatilità mercati globali sul petrolio è stata immediata e imprevedibile. I future sul Brent crude sono rimbalzati dello 0,4%, risalendo a 62,72 dollari, non appena è emersa la notizia che il Presidente USA Donald Trump aveva fatto marcia indietro rispetto a una scadenza prevista per l'accordo ucraino.



La confusione e la mancanza di chiarezza politica hanno, quindi, avuto un effetto diretto sui prezzi delle materie prime. Nonostante questa apparente confusione nelle materie prime, i mercati azionari hanno vissuto un rimbalzo generalizzato, seguendo l'andamento positivo di Wall Street. L'indice S&P 500, per esempio, è salito per il terzo giorno consecutivo. Questa ondata di ottimismo ha contagiato l'Asia. L'indice più ampio di MSCI per le azioni al di fuori del Giappone è balzato dell'1%, supportato dalle aspettative che la Federal Reserve degli USA possa ridurre i tassi di interesse il mese prossimo. Gli investimenti azionari S&P 500 beneficiano grandemente di tali prospettive. Anche il Nikkei 225 giapponese ha registrato un forte aumento del 2%, trainato dall'ottimismo sui risultati aziendali in arrivo. Non tutte le piazze asiatiche, però, hanno partecipato con la stessa intensità a questo rally. Hong Kong e la Cina sono rimaste indietro, con l'indice Hang Seng in crescita dello 0,5%. Gran parte dell'attenzione si è concentrata sui giganti dell'eCommerce e dell'AI.



Nonostante Alibaba abbia superato le stime con i suoi utili, le azioni sono scese dell'1,1%. Questo calo si spiega con la guidance debole fornita dalla società per il quarto trimestre. Inoltre, l'annuncio che l'azienda ridurrà le spese per il suo business di commercio istantaneo ha immediatamente innescato una reazione positiva per la concorrente. Il titolo della rivale, Meituan, ha guadagnato di conseguenza il 6%.