Crisi economica tedesca: quanto è crollato il contributo bilancio UE della Germania?





Ogni cittadino tedesco ha versato, in termini netti, circa 157 euro all'Unione Europea nell'anno in corso. La Germania si conferma così leader sia in termini assoluti, con i suoi quasi 13 miliardi, sia nel calcolo pro capite. Ciononostante, il rallentamento della congiuntura tedesca si manifesta in modo inequivocabile nell'evoluzione dei numeri. I pagamenti netti Germania Unione Europea erano molto più alti solo due anni fa: nel 2022 avevano raggiunto quota 19,7 miliardi di euro. Già nel 2023 c'era stata una flessione a 17,4 miliardi di euro. Il calo complessivo dal 2022 ad oggi sfiora il trenta per cento.

Vediamo chi beneficia maggiormente della redistribuzione delle risorse comunitarie. Al primo posto per importi pro capite si piazza il Lussemburgo, che riceve ben 560 euro per abitante. Questo risultato è attribuibile a specifici effetti legati a progetti particolari, come il programma spaziale dell'Unione Europea. Subito dopo troviamo gli Stati baltici, che incassano cifre consistenti:

- la Lettonia riceve 547 euro;

- l'Estonia 444 euro;

- la Lituania 435 euro.





Se consideriamo le cifre totali in assoluto, è la Grecia a ottenere il massimo supporto finanziario, con circa 3,5 miliardi di euro complessivi. La segue la Polonia con 2,7 miliardi di euro. È interessante notare come la Polonia, soltanto nel 2023, fosse ancora saldamente al primo posto con 8,1 miliardi di euro ricevuti, dimostrando quanto rapidamente stiano cambiando le dinamiche di flusso finanziario all'interno dell'UE.

L'Italia è un controbutore netto con 1,6 miliardi di euro.

Oltre al bilancio ordinario, dobbiamo considerare l'impatto del fondo per la ripresa NextGeneration EU (NGEU), operativo dalla crisi COVID-19. Questo fondo finanzia massicci investimenti nel digitale e nella protezione del clima in tutta Europa. Se si sommano le risorse del bilancio standard a quelle del NGEU, la prospettiva sui contribuenti cambia. Austria, Svezia e Irlanda sono i paesi che, misurati rispetto alla loro potenza economica, sostengono l'onere maggiore, versando ciascuno circa lo 0,5 per cento del proprio Prodotto Interno Lordo (PIL) a favore dei fondi combinati.



La Germania, in questo calcolo, scende al sesto posto, contribuendo per lo 0,35 per cento del suo PIL.

Guardando invece ai beneficiari fondi NextGeneration EU, la Lettonia guida la classifica con un margine significativo. Il paese baltico riceve un sostegno pari al 3,12 per cento del suo PIL. Seguono l'Estonia e la Croazia, rispettivamente con l'1,93 per cento e l'1,73 per cento.

Il contributo bilancio UE riflette in modo lampante i rapporti di forza economici in Europa. I paesi in forte crescita, come la Polonia, stanno ricevendo una quantità inferiore di sostegno finanziario comunitario. Questo scenario evidenzia le profonde difficoltà dei membri storici e più grandi dell'Unione. Germania e Francia, motori tradizionali della crescita continentale, sono percepite in questo momento come i "bambini problematici" dell'UE. La loro crisi economica si manifesta nella chiara diminuzione dei loro contributi effettivi al bilancio centrale.



Le differenze nella dinamica di crescita tra gli Stati membri non sono mai state così marcate come lo sono adesso.