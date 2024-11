eCommerce Health & Pharma: crescita del 7,2%





Il settore Health & Pharma in Italia continua a crescere nel mondo dell'e-commerce. Secondo l'Osservatorio Digital Health & Pharma di Netcomm, il valore degli acquisti online ha raggiunto quasi 2 miliardi di euro, segnando un aumento del 7,2% rispetto all'anno precedente. Un dato significativo che conferma un trend positivo iniziato nel 2019, nonostante una crescita inferiore rispetto al boom pandemico. Si tratta di un mercato dinamico, con sfide e opportunità per le aziende del settore.

Trend di mercato e comportamento dei consumatori

L'analisi di Netcomm, condotta su un campione di 2700 e-shopper, evidenzia alcuni aspetti chiave.

Il canale Marketplace/eRetailer generalista rappresenta la fetta più grande del mercato, detenendo il 57% del valore totale. Le categorie più performanti sono le vitamine e integratori, i prodotti di ottica e i prodotti naturali per la salute, che insieme coprono quasi la metà della spesa online in H&P. Interessante notare la fedeltà al brand: il 66% degli acquisti online sono riacquisti, a dimostrazione di una maggiore fidelizzazione rispetto al canale fisico. Anche se il prezzo rimane il principale fattore d'acquisto, la sua influenza è diminuita rispetto all'anno precedente, lasciando spazio a fattori come la comodità e l'esperienza d'acquisto. Questo dimostra che il mercato non è ancora completamente maturo dal punto di vista digitale. La percezione dell'inflazione è simile tra acquirenti online e offline, con una stima media di aumento dei prezzi del 6%.

Il futuro dell’e-commerce Health & Pharma passa dunque attraverso una maggiore integrazione tra online e offline, un'esperienza di acquisto più personalizzata e l'utilizzo strategico dei dati, per creare un'offerta più adeguata alle esigenze dei consumatori. Una sfida importante, ma con un potenziale di crescita enorme.