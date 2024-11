cAIo: Il futuro dell'AI in Italia





Il 28 novembre, a Milano, si terrà cAIo, l'evento dedicato alla responsabilità e all'implementazione dell'AI in Italia. Organizzato da IKN Italy, l'evento riunirà oltre 150 leader del settore per discutere il ruolo cruciale del Chief AI Officer e le strategie per un'adozione efficace dell'AI.

Il ruolo del Chief AI Officer

cAIo si concentra sul ruolo emergente del Chief AI Officer, una figura chiave per guidare le aziende verso un'adozione responsabile e strategica dell'AI. L'evento esplorerà come questa figura può aiutare le aziende a "diventare Leader e non Follower", prevenendo rischi imprevisti e massimizzando i benefici dell'AI.

Verranno presentati casi di successo, POC (proof of concept) e nuove tecnologie, offrendo soluzioni concrete per chi sta implementando o intende implementare l'AI nelle proprie attività. KPMG, inoltre, fornirà un'analisi approfondita della maturità organizzativa necessaria per integrare l'AI, sottolineando l'importanza di un cronoprogramma ben definito. Un aspetto fondamentale è la coerenza tra la strategia AI e gli obiettivi aziendali, una questione che verrà dibattuta ampiamente.

L'AI nelle diverse industrie

L'evento coprirà un ampio spettro di settori. Manager di aziende come Generali Real Estate, Svicom, Zegna, Electrolux e Octo Telematics condivideranno le proprie esperienze, evidenziando le sfide e le opportunità dell'AI nei rispettivi ambiti. Francesco Ciuccarelli, Chief Information & Technology Office di Alpitour, parlerà della creazione di una AI Factory per accelerare lo sviluppo e l'implementazione dell'AI, evidenziando l'importanza della formazione e di un approccio agile.

