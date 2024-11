Zoom cambia pelle: da videoconferenze all'AI





Zoom, l'azienda nota per le videoconferenze, ha cambiato il proprio nome legale, abbandonando "Video" e puntando su una strategia AI-first per il futuro. Ma riuscirà a mantenere la sua posizione di leader?

Un cambio di rotta necessario

Da Zoom Video Communications Inc. a Zoom Communications Inc.: il cambio di nome legale segna una svolta significativa per l'azienda. L'amministratore delegato Eric Yuan definisce ora Zoom come una "piattaforma lavorativa AI-first per la connessione umana", offrendo "soluzioni lavorative ibride e moderne". Una descrizione ambiziosa, che riflette il tentativo di Zoom di adattarsi ad un mercato in evoluzione.

La popolarità esplosa durante la pandemia di COVID-19, grazie alle videoconferenze di alta qualità, ora sembra scemare, con molti lavoratori che tornano in ufficio. La comodità di strumenti come Zoom, seppur eccellente, ha risentito di una minore necessità imposta dal ritorno alla normalità, o quasi, post-pandemia. La concorrenza poi, non si è certo fatta attendere.

La sfida della concorrenza

Giganti come Microsoft e Google, inizialmente colti impreparati dall'improvvisa esplosione di Zoom, hanno reagito rapidamente. Oggi offrono soluzioni di videoconferenza integrate nelle loro suite di produttività, Office 365 e Google Workspace, rendendo Zoom un costo aggiuntivo per aziende che già pagano per queste piattaforme. L'integrazione di strumenti come Teams per Microsoft e Meet per Google ha portato a una competizione serrata nel mercato delle videoconferenze.

E' difficile però dire se basterà, per competere con colossi così affermati.

Il futuro di Zoom

Il successo della nuova strategia di Zoom dipenderà dalla sua capacità di integrarsi efficacemente nel flusso di lavoro delle aziende, offrendo un valore aggiunto rispetto alle suite già esistenti. L'AI sarà fondamentale, ma la sfida è complessa. La società si trova di fronte a una vera e propria trasformazione, per uscire dalla nicchia della videoconferenza e diventare un player a tutto tondo nell'ambito della produttività aziendale. La strada è lunga e piena di insidie. Riuscirà Zoom in questa impresa?