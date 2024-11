Volta: una startup italiana rivoluziona le vendite B2B





Volta, startup con sede a Milano e Parigi, ha raccolto 6 milioni di euro in un round pre-seed per sviluppare una piattaforma SaaS (Software as a Service) dedicata alle vendite B2B. L'obiettivo? Semplificare radicalmente il modo in cui le aziende di medie dimensioni gestiscono i cataloghi e le transazioni commerciali, superando i metodi tradizionali, spesso ancora legati alla carta.

Definita come il nuovo Shopify per il B2B

Mentre Shopify domina il mercato B2C, Volta si concentra sul settore B2B, un mercato ancora largamente legato a processi manuali e cataloghi cartacei. Molte aziende europee di medie dimensioni, soprattutto nel settore della distribuzione all'ingrosso, perdono tempo e risorse nella gestione di cataloghi cartacei multipli, spesso adattati a ogni singolo cliente.

Volta offre una soluzione digitale, permettendo alle aziende di caricare i propri cataloghi da file Excel o dai loro sistemi ERP, creando un unico punto di gestione centralizzato. L'integrazione con l'ERP è strategica: Volta gestisce la fase pre-vendita, semplificando la creazione, la condivisione e l'aggiornamento dei cataloghi, mentre la gestione degli ordini conclusi rimane a carico del sistema ERP preesistente. Questo approccio preserva gli investimenti già effettuati dalle aziende.

Gestione clienti e funzionalità future

Oltre alla gestione dei cataloghi, Volta permette la gestione diretta dei clienti tramite la sua interfaccia, creando profili aziendali e categorizzando i clienti. Sebbene non offra la completezza di soluzioni come Salesforce, fornisce strumenti sufficienti per la maggior parte delle aziende di medie dimensioni.

La visione di Volta è chiara: modernizzare un settore ancora legato a processi obsoleti, offrendo una soluzione innovativa e scalabile. Questo round di finanziamento rappresenta un importante passo avanti verso questo obiettivo, e proietta la startup italiana verso una crescita significativa nel panorama competitivo del SaaS B2B.