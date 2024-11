Salone dei Pagamenti: innovazione e futuro dei servizi finanziari





Dal 27 al 29 novembre, Milano ospita la nona edizione del Salone dei Pagamenti, organizzato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e di cui Wall Street Italia è media partner. L'evento rappresenta un punto di riferimento cruciale per capire come l'innovazione stia trasformando radicalmente il settore dei pagamenti, del fintech e dei servizi finanziari in Italia. Quest'anno, la location è la South Wing dell'Allianz MiCo, con spazi ancora più ampi e moderni per accogliere oltre 13.000 visitatori, 140 aziende e 400 relatori.

Una crescita esponenziale

Il Salone dei Pagamenti ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, diventando un appuntamento imperdibile per professionisti e aziende del settore.

L'edizione 2023 si preannuncia ancora più grande e ambiziosa, grazie alla nuova sede che offre un auditorium da 1.600 posti e oltre 10.000 metri quadrati di spazio espositivo. Questo permette alle aziende di presentare le proprie novità in un ambiente dinamico e stimolante, favorendo il networking tra i partecipanti. Una vetrina prestigiosa per illustrare le ultime tecnologie e le strategie innovative.

La rivoluzione tecnologica nel settore dei pagamenti

L'evento si concentra su sette aree tematiche principali, esplorando le ultime tendenze e le sfide del settore. Il mondo dei pagamenti è in continua evoluzione, influenzato da fattori macroeconomici, dalla globalizzazione e da una regolamentazione sempre più complessa. L'integrazione di tecnologie innovative, come l'AI e altre soluzioni tech, sta rivoluzionando l'offerta e la fruizione dei servizi di pagamento, aprendo nuove opportunità ma anche presentando nuovi rischi da gestire con attenzione.