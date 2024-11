Robot Collaborativi: un mercato in crescita con impatto su Industria e Sanità





Il mercato dell'AI, destinato a raggiungere 1,5 trilioni di dollari entro il 2030, è in forte espansione, trainato anche dall'integrazione tra AI e robotica. Arash Ajoudani, Direttore del Laboratorio HRII Human Robot Interaction and Interfaces all'IIT, durante il Richmond IT director forum, ha evidenziato le potenzialità dei robot collaborativi (cobot) in ambito industriale e sanitario.

Vantaggi dei Cobot in Industria e Sanità

I cobot promettono un aumento della produttività del 60% e una riduzione dei costi del 40%.

Nel settore industriale, l'uso dei robot riduce i tempi di produzione del 30% e i costi di manodopera del 25%. In sanità, i cobot aumentano la precisione del 50% e riducono il recupero post-operatorio del 40%. L'AI, inoltre, accelera le diagnosi e personalizza i trattamenti, con una crescita del mercato del 45% annuo.

MOCA e il tracciamento dei movimenti

Ajoudani ha presentato MOCA (Mobile Collaborative Robotic Assistant), un cobot sviluppato dall'IIT. L'IIT ha anche creato RealMove, un sistema markerless per il tracciamento dei movimenti corporei, utilizzato in progetti per la prevenzione delle cadute degli anziani e per l'assistenza ai non vedenti.

Claudio Honegger, Amministratore Unico di Richmond Italia, ha sottolineato l'importanza di comprendere le tendenze tecnologiche: "Ogni volta che ci sforziamo di leggere e capire il futuro, diventiamo più efficaci nell’interpretare e gestire la realtà presente.



