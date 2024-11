Intesa Sanpaolo lancia il nuovo Payment Bracelet





Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Mastercard e Tapster, rivoluziona i pagamenti digitali in Italia con il lancio del Payment Bracelet, un braccialetto contactless che semplifica e velocizza gli acquisti.

Pagamenti contactless al polso

Il nuovo Payment Bracelet rappresenta un'innovazione significativa nel settore dei pagamenti digitali. Questo dispositivo indossabile permette di effettuare pagamenti contactless in modo semplice e sicuro, semplicemente avvicinando il polso al terminale di pagamento. Realizzato con materiali durevoli, eco-friendly e resistenti all'acqua, il braccialetto integra un chip NFC e un'antenna, senza necessità di connessione internet o batteria.

Un'esperienza d'acquisto comoda e tecnologicamente avanzata. L'integrazione con le carte Mastercard di Intesa Sanpaolo rende il processo fluido e intuitivo, per clienti di ogni età. L'attivazione avviene facilmente tramite l'app Tapster o direttamente sul sito gotapster.com durante l'acquisto.

Sicurezza e praticità

In caso di smarrimento, la funzionalità di pagamento può essere disattivata immediatamente tramite l'app Tapster, garantendo la massima sicurezza. Inoltre, la funzione "TAPSTER Share" permette di condividere informazioni importanti, come contatti di emergenza o dati sanitari, avvicinando uno smartphone dotato di lettore NFC al braccialetto. È una soluzione innovativa che unisce praticità e sicurezza in un unico dispositivo elegante.

Un mercato in crescita

Il lancio del Payment Bracelet arriva in un momento di forte crescita del mercato dei pagamenti digitali.

