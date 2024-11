Formula 1: General Motors entra nel circus nel 2026





Un accordo epocale scuote il mondo della Formula 1: General Motors (GM), tramite il suo brand di lusso Cadillac, si prepara a entrare nel campionato mondiale a partire dal 2026. L'annuncio, accolto con entusiasmo dagli addetti ai lavori, segna un momento di svolta per lo sport, aprendo nuove prospettive di crescita, soprattutto nel mercato americano.

Un'alleanza strategica per la Formula 1

La notizia, diffusa da Liberty Media, attuale proprietaria della Formula 1, conferma un lungo periodo di trattative con GM. La decisione finale, giunta dopo un'attenta valutazione commerciale, ufficializza l'arrivo di GM/Cadillac come undicesimo team.

L'impegno di GM non si limita alla semplice partecipazione: il colosso automobilistico americano fornirà motori in un secondo momento, un investimento significativo che dimostra la sua profonda dedizione al progetto. Secondo Greg Maffei, CEO di Liberty Media, l'ingresso di un marchio americano di tale calibro porterà un valore aggiunto allo sport, ampliandone il pubblico e l'appeal. Un'ottima scelta strategica per la Formula 1, che vuole espandere la sua visibilità oltre i confini europei. La presenza di GM contribuirà infatti, a rafforzare l'immagine del campionato anche negli Stati Uniti.

L'entusiasmo di Formula 1 e General Motors

Le dichiarazioni dei vertici di Formula 1 e General Motors esprimono grande ottimismo. Stefano Domenicali, CEO di Formula 1, ha sottolineato l'importanza di questa partnership, evidenziando l'impegno reciproco per la crescita dello sport.

È una bella opportunità per entrambe le parti e per tutto lo sport. Un'opportunità da non perdere.