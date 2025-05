L'euro si rafforza, il dollaro cede mentre trump sospende le tariffe sull'UE

La decisione è giunta dopo che la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva indicato che il blocco necessitava di più tempo per raggiungere un buon accordo.

Il sentiment sui mercati si stava stabilizzando dopo un periodo di forti vendite su gran parte degli asset il mese scorso, grazie alla pausa imposta da Trump sulle tariffe che frenavano la crescita e alla speranza degli investitori per nuovi accordi commerciali, in scia all'intesa con il Regno Unito e a un accordo temporaneo con la Cina. Nondimeno, le recenti mosse politiche di Trump hanno ricordato agli operatori quanto rapidamente le circostanze possano cambiare. Si osserva che gli investitori stanno spostando i loro capitali dagli Stati Uniti verso l'Europa e l'Asia, prezzando una possibile recessione negli USA e un conseguente rallentamento globale.

I commenti di venerdì scorso hanno sottolineato l'imprevedibilità e le decisioni apparentemente incoerenti del Presidente Trump e della sua amministrazione.

Lunedì, l'indice MSCI più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, è scivolato dello 0,07%. Al contrario, i future in Europa e Germania indicavano un'apertura in rialzo di oltre l'1,5%. Sul fronte delle valute, l'euro si è apprezzato dello 0,35%, toccando 1,1404 dollari, il livello più alto dal 29 aprile. Anche le valute più sensibili al rischio, come quelle di Australia e Nuova Zelanda, si sono rafforzate rispettivamente dello 0,37% e dello 0,45%. L'indice del dollaro, che misura la forza del biglietto verde contro un paniere di altre valute principali, ha toccato il livello più basso dal 22 aprile.

Il quadro che emerge è quello di una prevalenza della narrativa Sell America. È ancora in gran parte una storia di vendita del dollaro, si nota tra gli analisti. L'imprevedibilità politica legata alle tariffe di Trump e, naturalmente, l'erosione dell'eccezionalismo statunitense, potrebbero potenzialmente minare ancora il sentiment e la fiducia nel medio termine.

I volumi di scambio lunedì si prevedono ridotti, dato che i mercati negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono chiusi per festività. In Giappone, l'indice Nikkei è salito. Nippon Steel ha guadagnato il 2,3% dopo che Trump venerdì aveva espresso sostegno all'offerta da 14,9 miliardi di dollari della società per U.S. Steel. Le obbligazioni giapponesi a lunghissima scadenza saranno sotto i riflettori in vista dei dati sull'inflazione attesi nel corso della settimana, mentre gli investitori cercano di valutare le prospettive di politica monetaria della Banca del Giappone.



I rendimenti su queste scadenze hanno toccato livelli record la scorsa settimana.

L'aumento dei livelli di debito nelle economie sviluppate è tornato sotto i riflettori a seguito del declassamento del rating creditizio degli Stati Uniti da parte di Moody's e delle deboli aste di debito negli USA e in Giappone la settimana scorsa. L'indice cinese delle blue-chip è sceso dello 0,7% lunedì, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong ha perso l'1%. I fornitori cinesi di Apple hanno subito un colpo dopo che Trump venerdì aveva minacciato un dazio del 25% su tutti gli iPhone importati acquistati dai consumatori statunitensi. Segnali che l'economia globale stia resistendo meglio del previsto, a dispetto dei timori di recessione, hanno rappresentato un sollievo per i mercati nel complesso.



I prossimi report sull'inflazione in Giappone e Germania, insieme ai dati sulla spesa per consumi personali preferiti dalla Fed, saranno attentamente monitorati. Sul fronte delle materie prime, i prezzi del petrolio greggio sono scambiati in rialzo, mentre l'oro si è allontanato dai massimi delle ultime due settimane.