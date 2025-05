Dazi USA ed Europa: Trump fa marcia indietro fino al 9 luglio

Ma la situazione è cambiata dopo una telefonata con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Domenica, lei gli ha spiegato che l'UE aveva bisogno di più tempo per arrivare a un accordo commerciale. Von der Leyen ha chiesto di posticipare le tariffe fino a luglio, la scadenza originale che Trump stesso aveva fissato ad aprile. Lui ha acconsentito alla richiesta.

Parlando con i giornalisti, Donald Trump ha commentato la conversazione come "una telefonata molto piacevole", aggiungendo di aver "accettato di spostare la data". Ha poi riferito che la presidente von der Leyen gli avrebbe detto: "ci incontreremo rapidamente e vedremo se possiamo risolvere qualcosa".

Anche Ursula von der Leyen ha confermato l'esito positivo della chiamata su X. Ha scritto: "L'Europa è pronta ad avanzare i colloqui in modo rapido e deciso.



" E ha aggiunto: "Per raggiungere un buon accordo, avremmo bisogno di tempo fino al 9 luglio." L'iniziale minaccia di venerdì, quando Donald Trump aveva dichiarato di non essere nemmeno interessato a un accordo e che la tariffa era già "al 50%", aveva causato un calo dei principali indici azionari negli Stati Uniti e in Europa, indebolendo anche il dollaro. L'estensione della scadenza ha invece portato a un rialzo per l'euro e il dollaro rispetto alle valute considerate rifugio sicuro come lo yen e il franco svizzero. Questa mossa si inserisce nella più ampia politica commerciale di Donald Trump, mirata a rinegoziare gli accordi globali in ottica America First. Dopo aver annunciato ad aprile tariffe su vari paesi, scatenando turbolenze finanziarie, aveva moderato le minacce in favore dei negoziati.

Da allora, Washington ha firmato un patto con il Regno Unito e ha avuto discussioni con la Cina. Nondimeno, il progresso con l'Unione Europea è stato più limitato, alimentando l'irritazione di Trump e aggiungendosi alle tensioni esistenti tra i due alleati, legate anche alla dipendenza storica dell'Europa da Washington per sicurezza e difesa.