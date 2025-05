Castagna (Banco BPM): il Golden Power su UniCredit per la Russia non sorprende, attesa l'offerta vera

Ha riportato che la presenza di UniCredit in Russia è una questione discussa da tempo. Già anni addietro, la BCE aveva sollecitato la banca milanese a dismettere le attività russe. Non mi pare una grossa novità, ha aggiunto con enfasi. Ha inoltre espresso l'opinione che sia comprensibile che un governo nazionale preferisca che le proprie banche non traggano profitto dalla Russia, specialmente nel contesto degli aiuti forniti dall'Italia all'Ucraina. Questo intreccio di finanza e geopolitica è percepito come un elemento logico nel panorama attuale.

Il discorso si è poi spostato sulla tanto discussa potenziale offerta di UniCredit per acquisire Banco BPM. L'AD ha manifestato un sentimento di relativa serenità, chiarendo però che ogni valutazione dipenderà dalla proposta che verrà effettivamente presentata.

Siamo sicuri che potrà arrivare, ha detto, aggiungendo una nota di impazienza: Anche perché altrimenti ci sentiamo presi un po’ in giro da sei mesi.

Ha voluto sottolineare un fatto persistente in questo periodo di speculazioni e attese. Per l'intera durata di sei mesi, ha osservato, il valore che veniva attribuito alla potenziale operazione di UniCredit non ha mai superato il valore che Banco BPM esprime in borsa. Ce la caviamo bene, ha commentato, pur riconoscendo che la situazione crea una distrazione non gradita. Stare concentrati su queste dinamiche è difficile, ha spiegato, quando si è impegnati su tante altre cose molto importanti per la banca e per i suoi clienti. L'attesa per un'offerta vera continua, un elemento che mantiene alta l'attenzione degli operatori sul futuro assetto del mercato bancario italiano.