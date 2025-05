Carlo Cimbri di Unipol sull'OPS Bper-Popolare Sondrio: "La più semplice sul mercato"

Ha spiegato la sua affermazione sottolineando la natura dei due istituti. Si tratta di due banche commerciali con una storia comune, entrambe ex banche popolari che hanno già completato il processo di trasformazione in società per azioni. Condividono, ha osservato, aree di attività simili e prodotti in comune, come l'asset management. Per questo motivo, ha aggiunto, l'operazione appare quasi soporifera nella sua eventualità, un modo per evidenziare la sua lineare e prevedibile struttura industriale.

Unipol ha una posizione significativa in entrambi gli istituti, essendo azionista sia di Bper sia di Banca Popolare di Sondrio. La valutazione dell'offerta spetterà, come sempre, al mercato. Cimbri ha precisato che anche Unipol faremo nostra valutazione come investitori, una volta che saranno note le condizioni definitive dell'operazione proposta.