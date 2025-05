Borsa: Piazza Affari sfiora i 40mila punti sulla tregua dazi USA UE

La risposta delle Borse europee è stata unanime e robusta. Nonostante la ridotta attività dovuta alle festività che hanno tenuto chiusi i mercati di Wall Street e Londra, gli indici continentali hanno mostrato decisi rialzi. L'indice CAC 40 di Parigi ha segnato un progresso dell'1,21%, chiudendo a quota 7.828,13 punti. Analogamente, il DAX 30 di Francoforte ha visto un aumento dell'1,74%, terminando la seduta a 24.023,29 punti. A Milano, Piazza Affari ha chiuso la giornata con l'indice FTSE MIB in rialzo dell'1,30%, posizionandosi a 39.988,48 punti, a un passo dalla soglia psicologica dei 40mila punti. L'entusiasmo generato dal rinvio dei dazi si è riflettuto in particolare sulla Borsa di Milano, dove diversi titoli hanno registrato performance notevoli.

- Stellantis ha guidato i rialzi, mettendo a segno un +5,01%;

- Saipem ha chiuso anch'essa in forte ascesa con un +4,59%;

- Leonardo ha guadagnato il 3,31% sul finale;

- Anche Iveco Group ha terminato la seduta in territorio positivo, con un incremento del 3,08%.

Nel frattempo, un altro risultato degno di nota si è registrato sul fronte dei singoli titoli italiani. L'azione di Terna, operatore di rete per l'energia elettrica, ha superato per la prima volta nella sua storia in Borsa la soglia dei 9 euro per azione. La quotazione odierna si è attestata a 9,052 euro per azione, con un incremento dello 0,69%. Questo nuovo massimo storico migliora il precedente record di 8,99 euro, toccato il 23 maggio 2025. Il titolo Terna è quotato a Piazza Affari dal 23 giugno 2004. La distensione sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, dunque, ha fornito un impulso generalizzato ai mercati, sostenendo in modo particolare le performance azionarie in Europa e a Milano.