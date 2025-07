Varilux rivoluziona la visione: come la tecnologia AI sta plasmando il futuro contro la presbiopia

L'incontro, guidato da Heather Feldman, responsabile dei contenuti e della narrazione per il Creative Hub, ha visto la partecipazione di figure di spicco come la conduttrice televisiva statunitense Bobbie Thomas, Sébastien Fricker del team di Ricerca & Sviluppo, Agnès Dewidehem, responsabile Marketing per i marchi di lenti, e Nina Esteves, manager per le tendenze e le previsioni. Stiamo assistendo a una profonda mutazione nel modo in cui le persone si rapportano alla propria salute. Dalla crescente diffusione delle tecnologie digitali a uno stile di vita sempre più attento e consapevole, il panorama della cura personale si sta ridefinendo. Un dato significativo emerge chiaramente: il 65% dei portatori di occhiali nella fascia d'età tra i 30 e i 55 anni utilizza già dispositivi wearable, come smartwatch, fitness tracker e auricolari intelligenti. Questi strumenti sono impiegati per monitorare, raccogliere o trasmettere dati, spesso legati alla salute o alla connettività, e segnalano un forte interesse verso soluzioni predittive e personalizzate.



La società odierna si muove verso una maggiore longevità, dove diverse generazioni convivono e collaborano attivamente, spingendo la domanda di esperienze inclusive, autentiche e piene di significato. Un ulteriore dato rilevante evidenzia che il 73% dei portatori di occhiali appartenenti alla Generazione X è alla ricerca attiva di comunità che riflettano i loro valori e le loro passioni. Questo è un segnale inequivocabile: la cura della vista non può più limitarsi alla semplice correzione, ma deve evolvere in una più profonda opportunità di connessione con se stessi e con gli altri. Varilux non si limita a osservare questi mutamenti, bensì li guida attivamente. Attraverso l'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI), di approfondimenti basati su dati concreti e di una personalizzazione spinta, il marchio offre ai consumatori un'esperienza su misura. Questa non solo supporta la loro visione, ma si allinea perfettamente al loro stile di vita, alla loro identità e al loro benessere generale. Un esempio lampante di questa visione avanguardistica è la lente Varilux XR series.



Il team di Ricerca & Sviluppo di EssilorLuxottica ha utilizzato un vasto corpus di oltre un milione di dati raccolti da portatori reali, immersi nelle loro routine quotidiane. Questo enorme volume di informazioni ha permesso lo sviluppo di un modello predittivo innovativo basato sull'AI comportamentale, una sorta di gemello digitale. Questo modello è in grado di prevedere in modo accurato il modo in cui i presbiti osservano il mondo circostante e di analizzare il comportamento visivo individuale. Il risultato di tale meticolosa ricerca è il design della lente Varilux XR series, la prima lente progressiva capace di tenere conto della dinamica pupillare nelle diverse condizioni di luce. Questa innovazione rispetta il comportamento naturale dell'occhio, fornendo una nitidezza immediata, persino durante il movimento. Nonostante questi progressi, a livello globale, solo il 19% delle persone di età superiore ai 45 anni che necessitano di una correzione visiva è attualmente equipaggiato con lenti progressive. Ciò rivela un potenziale ancora enorme e inespresso per migliorare la vista di milioni di individui, consentendo loro di vivere con maggiore pienezza e fiducia.



Non stiamo solo immaginando un futuro in cui la cura della vista sia più intelligente, umana e personalizzata: Varilux sta già attivamente costruendo questo futuro, un passo alla volta, lente dopo lente.