Nvidia fa il sorpasso: è l'azienda che vale di più al mondo e l'AI non è l'unica scommessa

Con una valutazione ora pari a 3,77 trilioni di dollari, Nvidia si posiziona saldamente davanti a Microsoft, che vale 3,66 trilioni di dollari ed è ironicamente uno dei suoi principali clienti nel campo dell'AI. Alle loro spalle si trova Apple, al terzo posto con una capitalizzazione di 3 trilioni di dollari, distinguendosi come l'unica grande società tecnologica tra le prime a mostrare difficoltà quest'anno.





Gli investitori dimostrano una rinnovata fiducia nella leadership di Nvidia nel cruciale settore dell'intelligenza artificiale. Sembrano superate le incertezze legate sia alla concorrenza cinese sia ai controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti verso la Cina, che pure hanno rappresentato un ostacolo significativo per le vendite in quello che era un mercato fondamentale.

L'entusiasmo si mantiene elevato, alimentato dai risultati del primo trimestre che hanno ampiamente superato le aspettative. In quel periodo, Nvidia ha registrato un aumento del 69% dei ricavi rispetto all'anno precedente, un risultato spinto in gran parte dalla crescita del 73% nella sua divisione data center, cuore pulsante delle operazioni legate all'AI.





Per l'intero anno fiscale, si prevede che i ricavi raggiungeranno quasi 200 miliardi di dollari, segnando una crescita del 53%, secondo le stime degli analisti. Nonostante le tensioni geopolitiche abbiano creato venti contrari, l'azienda ha continuato a sovraperformare il mercato.

Il CEO Jensen Huang, durante la recente assemblea annuale degli azionisti, ha indicato che, oltre all'intelligenza artificiale, la robotica rappresenta un'altra enorme opportunità di crescita futura per l'azienda.





C'è ancora spazio per una ulteriore espansione? Molti osservatori del mercato rimangono estremamente ottimisti. Ieri, in particolare, gli esperti di Loop Capital hanno contribuito a rinfocolare l'entusiasmo degli investitori alzando il loro prezzo obiettivo per le azioni Nvidia a 250 dollari, un salto significativo dai precedenti 175 dollari e il target più elevato attualmente indicato a Wall Street. Questa previsione audace implicherebbe una valutazione complessiva per l'azienda di ben 6 trilioni di dollari.





La motivazione dietro questa visione così rialzista è chiara: come notano gli analisti di Loop Capital, "stiamo entrando nella prossima onda d’oro dell’adozione dell’AI generativa". Essi ritengono che Nvidia sia posizionata in modo unico per catturare una domanda che si preannuncia più forte del previsto, e prevedono che i chip Blackwell di nuova generazione raggiungano il pieno regime di produzione entro il trimestre di ottobre.

Le stime sulla spesa complessiva per il calcolo legato all'AI generativa e per gli acceleratori di AI – da parte di grandi operatori come gli Hyperscaler, i fornitori Neocloud e le imprese private – suggeriscono un potenziale aumento fino a 2 trilioni di dollari entro il 2028.

Questa prospettiva è condivisa da una vasta porzione della comunità finanziaria. Circa l'87% degli analisti che coprono il titolo raccomandano un rating "Buy" (Acquisto), con un prezzo obiettivo medio a dodici mesi che si attesta a 173 dollari.





Ecco la classifica delle prime tre aziende per capitalizzazione di mercato al momento:

- Nvidia: 3,77 trilioni di dollari;

- Microsoft: 3,66 trilioni di dollari;

- Apple: 3 trilioni di dollari.