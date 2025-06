La sorprendente classifica dell'eCommerce in Italia a giugno 2025: giganti e nuove ascese

Analizzando questi dati, balza all'occhio il balzo straordinario di Temu, che dal quinto posto ha conquistato la seconda posizione, dimostrando una crescita esponenziale nel settore dei marketplace. Questo indica una forte accettazione da parte del pubblico italiano, attratto forse da nuove proposte e modelli di business. Anche Leroy Merlin, specializzato in casa e arredamento, è salito dal settimo al sesto posto, consolidando la sua presenza in un settore che vede un costante interesse. Un'altra notevole progressione è quella di Trenitalia, che ha fatto un salto impressionante dal quattordicesimo all'ottavo posto, segnale di un ritorno alla mobilità e della fiducia negli acquisti di servizi di viaggio online. Completano il quadro positivo TicketOne e Decathlon, anch'essi in ascesa rispettivamente dal decimo al nono e dal sedicesimo al decimo posto.

Non tutti però hanno mantenuto le proprie posizioni. Il mercato è competitivo e dinamico, e alcuni hanno ceduto il passo.



Subito è sceso dal secondo al terzo posto, ma rimane comunque una piattaforma di riferimento. Anche eBay ha registrato un calo, passando dal terzo al quarto posto. Booking.Com, leader nel settore del turismo, è scivolato dal quarto al quinto, mentre l'Apple Store ha ceduto una posizione, dal sesto al settimo. Questi movimenti disegnano un mercato fluido, dove la leadership va conquistata e riconfermata ogni giorno.

Oltre ai cambiamenti nella top 10, è fondamentale osservare quali aziende, all'interno della più ampia Top 100, hanno compiuto i progressi più significativi nell'ultimo mese. Queste realtà, spesso meno visibili in cima alle classifiche generali, stanno vivendo un momento di forte espansione, catturando l'attenzione di un numero crescente di utenti. Si tratta di un indicatore importante delle tendenze emergenti e dei settori più vivaci del mercato online. Le aziende che hanno guadagnato il maggior numero di posizioni sono le seguenti:

- Calzedonia (Moda): +157;

- Tezenis (Moda): +110;

- Intimissimi (Moda): +93;

- Tigotà (Salute Bellezza): +80;

- Pandora (Gioielli e Orologi): +63;

- StarCasinò (Scommesse e Casinò): +42;

- Snai (Scommesse e Casinò): +33;

- Douglas (Salute Bellezza): +32;

- MSC Crociere (Turismo): +25;

- Sephora (Salute Bellezza): +22.





La lista rivela un'impressionante crescita nel settore della Moda, con Calzedonia, Tezenis e Intimissimi che dominano le prime tre posizioni, indicando una forte ripresa o un'ottima strategia digitale in questo ambito. Anche il settore Salute Bellezza mostra una robusta espansione, con Tigotà e Douglas tra le aziende più dinamiche.

Un'analisi più approfondita del mercato digitale italiano svela la ripartizione delle imprese per settore, offrendo una visione chiara delle dimensioni e della composizione del panorama dell'eCommerce. Delle 11.542 imprese esaminate, il settore Moda si conferma il più numeroso, con ben 2.318 aziende. Seguono a ruota il settore Salute Bellezza, con 1.331 imprese, e il Tempo Libero, che conta 1.280 operatori. Questa distribuzione sottolinea la varietà e la ricchezza dell'offerta online, con settori consolidati che trainano la crescita e altri in forte espansione.





Di seguito, i principali siti di eCommerce per ciascuno dei settori identificati, fornendo un'istantanea dei leader in ogni nicchia di mercato:

Turismo:

- Booking.Com;

- Trenitalia;

- Ryanair.

Alimentare:

- Just Eat;

- Deliveroo;

- Glovo.

Scommesse e Casinò:

- Sisal;

- 888 Casinò;

- Snai.

Marketplace:

- Amazon;

- Temu;

- Subito.

Assicurazioni:

- Prima;

- ConTe.It;

- UniSalute.

Moda:

- Zalando;

- Vinted;

- Zara.

Casa e Arredamento:

- Leroy Merlin;

- Ikea;

- Tecnomat.

Editoria:

- Feltrinelli;

- LaFeltrinelli IBS.It;

- Mondadori Store.





Elettronica:

- Apple Store;

- Mediaworld;

- UniEuro.

Salute Bellezza:

- Notino;

- Sephora;

- Douglas.

Farmacie:

- Redcare;

- Dr Max;

- Farmacia Loreto.

Tempo Libero:

- TicketOne;

- Steam;

- Vivaticket.

Bambini e Giocattoli:

- Lego;

- Prenatal;

- Toys Center.

Sport:

- Decathlon;

- Nike;

- Adidas.

Auto e Moto:

- Auto-doc;

- Autohero;

- Norauto.

Gioielli e Orologi:

- Pandora;

- Stroili Oro;

- Swarovski.

Animali:

- Zooplus;

- Arcaplanet;

- Isola dei Tesori.