L'OPAS di Banca Ifis su Illimity Bank: il patto di consultazione si scioglie

Tra gli aderenti spiccavano nomi significativi e veicoli di investimento. Questi gli azionisti che vi avevano preso parte:

- Corrado Passera, fondatore di Illimity, con lo 0,2% del capitale;

- Alisei Forinvestments, detentrice dello 0,99%;

- Buenafortuna Capital, anch'essa con lo 0,99%;

- Tetis, che controllava il 3,95%;

- Atlas Merchant Capital attraverso il veicolo Amc Metis, con il 6,3%;

- Tensile – Metis Holdings, con il 7,25%;

- la famiglia Rovati tramite il veicolo Fidim, con il 7,66%. La quota complessiva rappresentava un blocco non indifferente, pari appunto al 27,2% del capitale sociale di Illimity Bank.

La risposta di Banca Ifis alla formazione del patto non si è fatta attendere. L'istituto presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio ha agito con determinazione, prima innalzando la soglia minima di adesione all'OPAS dal 45% al 60%, poi introducendo un meccanismo di premio: un ulteriore 5% per ogni azione di Illimity qualora le adesioni superassero il 90%.



Traducendo in termini concreti, i soci di Illimity sono ora destinatari di 0,1 azioni Ifis per ogni loro azione della banca digitale, più una componente in denaro pari a 1,506 euro. Nel caso in cui le adesioni all'OPAS dovessero raggiungere la soglia del 90%, il corrispettivo in denaro per azione salirà a 1,68 euro. “È una proposta indipendente dell’azionista di maggioranza” e “non vi è alcun negoziato in corso con la controparte”, aveva chiarito a suo tempo Ernesto Fürstenberg Fassio, sottolineando la ferma posizione di Banca Ifis.

Il mercato finanziario sembra aver accolto con favore questi sviluppi. L'offerta di Banca Ifis su Illimity si distingue, nel panorama del risiko bancario italiano, come l'unica al momento a prevedere un premio. Questa peculiarità ha trovato riscontro nella Borsa. A seguito delle mosse strategiche di Banca Ifis e dell'annuncio dello scioglimento del patto di consultazione, le adesioni all'OPAS hanno raggiunto il 32%.



Il titolo Illimity ha registrato un notevole incremento, guadagnando il 5,39% e attestandosi a 3,636 euro, mentre le azioni Banca Ifis hanno mostrato un lieve rialzo dello 0,27%. L'andamento attuale suggerisce una forte fiducia del mercato nel successo finale dell'operazione.