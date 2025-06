Informazione in Italia: il paradosso tra fiducia e AI che disorienta gli italiani

E osservano con timore l'avanzata dell'Intelligenza Artificiale, percepita più come una minaccia all'affidabilità e all'imparzialità che come un aiuto concreto. Questa è la fotografia del Paese nell'epoca della disintermediazione, dove l'informazione fluisce senza filtri professionali, giungendo da mille fonti, a volte attendibili, a volte meno. Questo scenario, complesso e a tratti caotico, finisce per disorientare. Spinge i cittadini verso un consumo dettato più dall'abitudine o dalla mera convenienza che da una scelta di fiducia consapevole. Si attinge a fonti che spesso, e in larga misura, non sono considerate attendibili, rivelando una vulnerabilità profonda nel modo in cui la società stessa accede alla conoscenza. Questo quadro vivido emerge dalla ricerca demoscopica intitolata Senza filtri: l’informazione nell’epoca della disintermediazione tra opportunità e caos, condotta nel maggio 2025 da AstraRicerche. L'indagine ha coinvolto un campione significativo della popolazione italiana, con 1.023 interviste realizzate attraverso il metodo cawi, su un gruppo di persone tra i 18 e i 70 anni residenti in Italia.





La ricerca è stata promossa da INC, una delle principali società italiane di consulenza e PR. L'azienda, che festeggia quest'anno i suoi 50 anni di attività, conta un team di 60 professionisti tra Roma e Milano, gestisce un portfolio di oltre 50 clienti, inclusi numerosi brand di primo piano a livello italiano e internazionale. Il suo fatturato per il 2025 è previsto superare i 6,5 milioni di euro, frutto di un tasso di crescita annuale dell'11% negli ultimi cinque anni. Questi risultati le hanno permesso di essere inclusa da PRovoke Media tra le 50 migliori agenzie PR in Europa. I dati, resi noti oggi, mostrano un Paese dove i giornalisti sono percepiti come sempre più affidabili, eppure sempre meno seguiti. La difficoltà nel distinguere le fake news è crescente e un timore diffuso accompagna le nuove forme di accesso all'informazione, in particolare l'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Il presidente e amministratore delegato di INC, Pasquale De Palma, ha sottolineato come in questo contesto, caratterizzato da un'informazione onnipresente e da una fiducia intermittente, emerga una chiara domanda di competenza e affidabilità da parte degli italiani.



Questa richiesta interpella tutti i professionisti della comunicazione: giornalisti, influencer, creator, e chi opera nelle aziende o nella consulenza. La ricerca offre spunti di riflessione cruciali anche per le strategie di comunicazione di brand e organizzazioni. In un mondo dove molte persone faticano a discernere le notizie vere da quelle false, il rischio che una fake news, amplificata da algoritmi, AI e condivisioni inconsapevoli, possa arrecare danno alla reputazione di un'azienda o di una ONG, è reale e tangibile. Questo rischio, naturalmente, deve essere gestito con la massima attenzione e professionalità. Nell'era della disintermediazione e dell'informazione senza filtri, gli italiani vivono dunque un rapporto profondamente contraddittorio con le notizie. Le consumano avidamente attraverso gli strumenti digitali, che hanno sempre a portata di mano. Ma la fiducia più profonda, quella vera, la ripongono ancora nei media tradizionali, con quotidiani e telegiornali in cima alle preferenze. La dieta mediatica quotidiana mostra che sette italiani su dieci si informano attraverso la TV.



Molte persone ascoltano di più amici e conoscenti rispetto a quanto leggono un quotidiano.

Gli italiani sono attivamente impegnati nel consumo di informazioni, servendosi di una pluralità di canali. I mezzi tradizionali mantengono la loro forte presa, ma convivono con l'ascesa delle piattaforme digitali e la perdurante forza del passaparola. - La TV si conferma il mezzo più utilizzato regolarmente, con il 70,8% degli intervistati che ne fa uso;

- Seguono, a ruota, familiari, amici e conoscenti, con il 61,6%;

- I social network raggiungono il 60,0%;

- Gli strumenti di messaggistica con canali dedicati segnano un sorprendente 57,1%, un vero e proprio "salto" in avanti;

- È interessante notare come gli aggregatori di notizie (46,5%) e i siti o portali Internet (42,6%) siano ampiamente utilizzati, superando in diffusione i quotidiani (40,4%) e i periodici o riviste (29,7%), sia cartacei che online. Ciò sottolinea un netto cambiamento nelle abitudini di consumo, con un'utenza che cerca rapidità e aggregazione di contenuti. I podcast e i video, sebbene in crescita con il 38,1%, non raggiungono ancora la radio (43,7%) e sono sempre più percepiti come intrattenimento a discapito dell'informazione.



Quando si parla di affidabilità dell'informazione, emerge un quadro assai più complesso, quasi un paradosso del cittadino disorientato. Nonostante la loro vasta diffusione, i social network e gli strumenti di messaggistica sono percepiti come meno affidabili rispetto ai media tradizionali. - La TV e i quotidiani sono considerati i più attendibili, quasi a pari merito, rispettivamente dal 42,3% e dal 40,8% degli intervistati;

- Sorprendentemente, familiari, amici e conoscenti, pur essendo una fonte ampiamente utilizzata, sono ritenuti affidabili solo dal 29% degli intervistati, allineandosi a siti e portali Internet (29,4%) e aggregatori di notizie (29,4%).

I podcast e i video, così come i blog e le community online, restano ancora lontani dai livelli di fiducia attribuiti ai media tradizionali. La percezione di affidabilità di una notizia è legata a chi la diffonde e a come viene presentata. La maggioranza degli intervistati (45,7%) ritiene più affidabile una notizia proveniente da un divulgatore non giornalista, come scienziati, ricercatori o docenti.



Questa categoria supera di poco i giornalisti, che raccolgono il 41,7% della fiducia, un chiaro segnale di una crescente ricerca di competenze, vere o presunte, e di autorevolezza specifica. In netta minoranza si trovano influencer, youtuber e tiktoker (8,2%) e i personaggi pubblici (17,6%), a conferma della scarsa fiducia riposta nella loro capacità di veicolare informazioni veritiere. I rappresentanti delle Istituzioni e i politici si collocano a metà classifica, con il 25,6%. Una persona dedica in media trenta minuti al giorno per informarsi, e quattro su dieci hanno condiviso notizie false.

La maggior parte degli intervistati, ben il 63,5%, dedica meno di 30 minuti al giorno all'informazione, con un 30,5% che si limita a 20 minuti o meno. Solamente il 13,4% degli italiani si informa per un'ora o più. In un mondo così complesso e ricco di stimoli informativi, questo è un tempo medio decisamente basso. Capita con una certa frequenza di verificare una notizia altrove: lo fa spesso il 28,2% del campione, a volte il 50,6%, mentre solo il 21,2% lo fa raramente o mai.



La preoccupazione per le fake news è piuttosto diffusa. Alla maggioranza degli intervistati capita di leggere una notizia e pensare che possa essere falsa (il 59,5% a volte, il 24,2% spesso). La difficoltà nel capire se una notizia è falsa è percepita come media, con il 41,7% che la definisce "così così" e il 34,2% "abbastanza difficile". Solo il 6,9% la considera "molto difficile". In sintesi, solamente quattro su dieci ritengono che sia molto o abbastanza difficile: una possibile sottovalutazione del problema. Un'alta percentuale di italiani, l'83,8%, ammette di aver creduto a notizie false in passato, con il 10,3% che lo ha fatto più volte e il 73,5% qualche volta. Un dato significativo rivela che il 42% ha condiviso notizie che si sono poi rivelate false. Di fronte a una notizia che smentisce le proprie convinzioni, la maggioranza tende ad approfondire e verificare con altre fonti, sia che la notizia provenga da giornalisti (64,9%) che da influencer (66,2%). Con tutto ciò, emerge una netta differenza nella reazione iniziale: se la notizia arriva da un giornalista, solo il 7,1% tende a pensare che sia falsa, mentre questa percentuale sale al 24,5% se la fonte è un influencer.



Nel confronto con familiari e amici che hanno idee diverse, la maggioranza (59,7%) preferisce ascoltare senza cercare di convincere o farsi convincere, o al limite ascolta per capire se le proprie opinioni possano essere sbagliate (24,7%), dimostrando una certa tolleranza e apertura. È abbastanza comune anche il confronto attivo per verificare la veridicità di una notizia (a volte 55,9%, spesso 16,2%). Sull'influenza e il controllo dell'informazione, la percezione è che i poteri economici (60,9%) e politici italiani (60,5%) siano i principali responsabili della diffusione di notizie "di parte" o fake news, seguiti dagli interessi delle piattaforme social (55,9%) e dai poteri politici esteri (55,8%). C'è una chiara richiesta di maggiore regolamentazione per tutti i comunicatori del web. Il 62,3% ritiene che le regole deontologiche dei giornalisti dovrebbero essere applicate a chiunque comunichi sui mezzi di informazione. Nondimeno, quasi la metà degli intervistati (50,1%) crede che anche molti giornalisti non rispettino tali regole. Il controllo delle fake news da parte delle piattaforme è un tema caldo.



Il 65,0% degli intervistati ritiene che il gruppo di persone incaricate di controllare le notizie dovrebbe essere scelto senza preconcetti, e il 60,8% vede un rischio nel controllo basato solamente sugli utenti. È interessante la percezione di chi determina il flusso delle informazioni online: i giornalisti e i media tradizionali (45,1%) sono ancora visti come i principali attori, seguiti a ruota dalle piattaforme con i loro algoritmi (43,8%). Meno influenti, in questo senso, appaiono i cittadini che condividono contenuti sui social network (28,0%), le istituzioni e i governi (27,1%) e, ancor meno, influencer e creator (16,5%). Le news personalizzate rappresentano un rischio, e dall'AI arriva il timore di informazioni false. La maggior parte degli utenti (70,0%) è consapevole che siti e portali online mostrano notizie personalizzate in base alle loro abitudini. Questo è percepito più come un rischio che come un aiuto nel trovare notizie rilevanti senza fatica (40,7%). I timori principali sono due: questa pratica tende a confermare le opinioni preesistenti degli utenti (59,9%) e limita l'ampliamento degli interessi (61,8%).



Infine, anche l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nella sintesi delle notizie è vista più come un rischio che come un aiuto. Prevalgono i timori di informazioni non corrette (58,4%) e di una minore sollecitazione alla verifica delle fonti (57,0%), rispetto all'aiuto offerto agli utenti (37,9%).