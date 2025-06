Il tempo libero degli italiani: un lusso da riscoprire con l'AI

Così, quello che dovrebbe essere un momento di svago perde il suo significato più autentico, trasformandosi in una serie di nuovi obblighi. Per molti, la settimana appare come un susseguirsi di impegni, benché spesso organizzati con precisione. Circa un terzo degli intervistati, il 33%, ha imparato a gestire al meglio le proprie attività quotidiane, e purtroppo questo include anche i momenti personali. Il relax stesso finisce per essere inserito in agenda, al pari di qualsiasi altra scadenza. È come se il riposo diventasse un dovere da spuntare, non più una pausa genuina. Un ostacolo significativo che emerge con forza è il senso di colpa. Quasi un italiano su due si sente a disagio quando si concede un momento di pura e semplice libertà. Questo dato incide particolarmente sulla Generazione X e, di conseguenza, su chi ha figli di età inferiore ai sei anni, con il 28% che vive questo sentimento. Al contrario, i Baby Boomer e le fasce più anziane, che spesso non hanno più figli a carico, sembrano godere il loro tempo libero con maggiore serenità: il 31% di loro dichiara di non provare mai questo senso di colpa.



Questo dipinge il quadro di un'Italia stanca, compressa tra aspettative e impegni, dove il tempo per sé è diventato qualcosa da "gestire", piuttosto che da vivere appieno. Tra le attività di svago che mancano maggiormente agli italiani rispetto a dieci anni fa, spiccano quelle legate al recupero e alla semplicità. - Uscire per fare sport o semplicemente camminare senza fretta, una mancanza sentita dal 19% degli intervistati;

- Avere un momento tranquillo per leggere un libro, desiderio del 18%;

- Passare una serata sul divano a guardare un film o una serie per intero, senza interruzioni, qualcosa che manca al 15%. Questi dati suggeriscono che, più che di tempo libero, gli italiani sono alla ricerca di un autentico tempo di recupero. Desiderano momenti vuoti, perfino per annoiarsi, piuttosto che ulteriori impegni, seppur meno prioritari. Le risposte alla domanda “Cosa faresti con più tempo?” confermano questo bisogno profondo: parole come “me”, “rilassarmi”, “famiglia” e “hobby” evidenziano la chiara richiesta di tempo qualitativo e personale.



In questo scenario, la tecnologia può assumere un ruolo cruciale. Un elevato 79% dei partecipanti alla ricerca riconosce all'innovazione, e in particolare all'AI, la capacità concreta di far risparmiare tempo e di migliorare la qualità della vita quotidiana. I Millennial si mostrano i più ottimisti con il 61%, seguiti dalla Generazione X al 51% e dai Baby Boomer al 46%. Tra gli anziani, però, cresce lo scetticismo: il 20% ritiene che il tempo risparmiato sia minimo, e il 15% non crede che l'AI farebbe alcuna differenza nella gestione di tutti i giorni.



La gestione centralizzata e personalizzabile degli ambienti, dalla casa all'ufficio, rappresenta un passo concreto verso un benessere più sostenibile e accessibile. La tecnologia, in questa visione, non è un fine a sé stessa, ma un potente strumento al servizio delle persone.