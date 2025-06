Il caldo estremo riscrive già le regole per le aziende e il lavoro

Per questo, rafforzare i piani di gestione delle crisi e adottare un approccio resiliente è diventato essenziale.

Il rapporto Risk Outlook 2025

- mette in luce un dato preoccupante: oltre la metà delle organizzazioni ha già subito impatti diretti da eventi naturali nel 2024. Nonostante ciò, molti piani di emergenza appaiono ancora insufficienti. Una su quattro ammette esplicitamente di non considerare i rischi sanitari legati al caldo nei propri protocolli di sicurezza. Questo lascia i lavoratori esposti a pericoli concreti: colpi di calore, cali cognitivi e, nei casi più gravi, conseguenze fatali.

Alcuni settori sono naturalmente più vulnerabili. Pensiamo all'edilizia, all'industria manifatturiera o al lavoro agricolo, dove l'esposizione è diretta. Ma anche ambienti al chiuso non adeguatamente climatizzati possono diventare critici. Lo stress termico non risparmia nessuno, nemmeno chi lavora in ufficio, manifestandosi con affaticamento e una netta riduzione della concentrazione.



Tutelare la salute dei lavoratori in condizioni estreme, ricorda International SOS, non è soltanto un dovere etico. È un fattore determinante per mantenere alta la produttività e garantire la continuità operativa dell'impresa stessa.

In un contesto climatico sempre più instabile, le aziende sono chiamate ad agire prontamente. Non si può più aspettare che arrivi l'obbligo normativo per intervenire. La prevenzione è l'unico strumento veramente efficace per proteggere il capitale umano e assicurare che l'attività d'impresa possa proseguire senza interruzioni.