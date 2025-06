Il Nasdaq 100 rivela un cambio di guardia: nuovi campioni sfidano le "Magnifiche 7" tradizionali

Per esempio, Apple ha pesato per ben 194,65 punti base in negativo, seguita da Tesla con 61,8 punti base e Alphabet con 64,77 punti base. Nel complesso, la performance media di questo storico gruppo ha segnato un modesto -0,22% nella prima metà dell'anno. Un risultato che molti avrebbero trovato impensabile fino a poco tempo fa. Il quadro macroeconomico non è stato di grande aiuto. Lo scorso aprile, la decisione di Moody's di abbassare il giudizio sul debito pubblico degli USA ha generato non poca apprensione tra gli investitori. Nello stesso periodo, il dollaro ha toccato i minimi degli ultimi tre anni, un segnale di debolezza monetaria che si è affiancato a un aumento dei rendimenti obbligazionari. Questo controsenso rispetto a quanto ci si aspetterebbe in situazioni di "fuga verso la sicurezza" ha aggiunto ulteriore incertezza.

A completare il quadro, due autorevoli organismi economici internazionali, il FMI e l'OCSE, hanno rivisto al ribasso le loro previsioni di crescita per gli Stati Uniti nel 2025: rispettivamente all'1,8% e all'1,6%.



L'analisi dei grafici di Borsa aveva lanciato alcuni segnali di allarme. L'11 aprile, ad esempio, si è verificato un evento noto come death cross, l'incrocio al ribasso tra la media mobile a 50 e quella a 200 giorni, un segnale che spesso preannuncia un periodo di debolezza per i mercati. In quei giorni, il celebre Fear & Greed Index, che misura l'emotività degli investitori, aveva raggiunto i minimi storici, palesando una forte paura diffusa. Eppure, proprio da quel momento difficile, è arrivata una svolta inattesa. Il 9 aprile, il Nasdaq ha messo a segno la miglior giornata di Borsa dal 2008.

Da allora, il sentimento generale dei mercati è cambiato radicalmente. Su 52 giornate di contrattazione successive, ben 35 hanno chiuso in territorio positivo, indicando una netta inversione di tendenza. A guidare questa nuova fase di rialzo non sono state solo vecchie glorie, ma anche nomi emergenti che hanno mostrato performance eccezionali.

Tra questi spiccano Microsoft, Netflix, Palantir (specializzata nell’analisi avanzata dei big data per aziende e governi), Nvidia, Meta, Broadcom (focalizzata sui semiconduttori per infrastrutture di rete), e Micron (protagonista nel settore delle memorie e soluzioni di storage).



In termini di rialzo percentuale da inizio anno, Palantir è balzata in testa con un impressionante +89,4%, seguita da Zscaler con un notevole +71%. Netflix ha stabilito ben 26 nuovi massimi storici nei primi sei mesi del 2025, un numero considerevole.

Palantir ne ha segnati 18, Meta 17 e Microsoft 8. Al contrario, Apple e Tesla non hanno registrato alcun nuovo massimo, mentre Nvidia si è fermata a uno soltanto. Questo suggerisce una redistribuzione delle forze trainanti all'interno dell'indice. Questi cambiamenti si riflettono chiaramente anche nella composizione dell'ETF QQQ, che replica fedelmente l'andamento del Nasdaq 100. Nel dicembre del 2024, Apple era il titolo con il peso maggiore, rappresentando l'8,76% dell'ETF. Oggi, però, la sua quota è scesa al 7,3%. Microsoft, invece, è salita all'8,9%, superando persino Nvidia, che si attesta all'8,8%.



Netflix è passata dal 2,4% al 3,2%, mentre Palantir ha fatto il suo ingresso per la prima volta nella top 20, con un peso dell'1,9%. La combinazione di Microsoft, Netflix e Palantir, da sola, ha contribuito al 57% della performance positiva dell'intero indice da inizio anno, evidenziando il loro ruolo centrale in questa nuova fase del mercato.