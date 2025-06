Dollaro USA sotto pressione: l'ombra di Donald Trump sulla FED

Questo fatto potrebbe seriamente indebolire l'autorità dell'attuale presidente della FED nel periodo che resta del suo mandato, previsto fino al prossimo maggio. Donald Trump ha criticato ripetutamente Powell per non aver tagliato i Tassi di interesse. Mercoledì scorso, in un attacco diretto, lo ha definito "terribile". Questi commenti minano la fiducia degli investitori nell'indipendenza della banca centrale USA nel definire la politica monetaria. Già all'inizio del mese, Trump aveva manifestato apertamente l'idea di licenziare Powell. Aveva persino fantasticato di poter ricoprire egli stesso la carica di presidente della FED, anche se in seguito ha ritirato quelle affermazioni.

Alla domanda se stesse incontrando candidati per sostituire Powell, Trump ha risposto ai giornalisti mercoledì: "So chi sceglierò tra tre o quattro persone". Tutta questa incertezza pesa sul Dollaro USA. Le caotiche politiche commerciali di Trump e la loro potenziale minaccia alla crescita economica spingono gli investitori a spostare i loro capitali altrove.



L'indice del Dollaro, che misura il valore della valuta verde contro sei altre valute principali, segna un ribasso del 10% quest'anno. È sulla buona strada per il sesto mese consecutivo in negativo. L'ultima volta che si è vista una simile sequenza risale al 2017.

Sebbene il tema del "sell America" si sia un po' attenuato nelle ultime settimane, come dimostrano i massimi storici toccati dalle azioni statunitensi a Wall Street, la preoccupazione per il Dollaro permane. Permangono anche i timori su come le politiche tariffarie di Trump possano influenzarlo. Le tariffe sono tornate sotto i riflettori dei mercati. Il termine del 9 luglio, fissato da Trump per raggiungere accordi commerciali, si avvicina.

Nella mattinata asiatica di giovedì, i future indicavano un'apertura sottotono per i mercati azionari europei. L'attenzione degli investitori si concentra sui titoli della difesa. Questo dopo che i leader della NATO hanno appoggiato il notevole aumento delle spese militari richieste da Trump.



Sul fronte societario, grande notizia è stata la smentita da parte di Shell di colloqui per acquisire la rivale britannica BP. Il Wall Street Journal aveva riportato mercoledì che le major petrolifere erano nelle fasi iniziali di discussioni per una possibile acquisizione.