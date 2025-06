Deutsche Bank e Zurich Italia ridisegnano la protezione del risparmio italiano

Roberto Parazzini, chief country officer Italy di Deutsche Bank, ha espresso profonda soddisfazione, evidenziando come questa sia una partnership storica e strategica per la banca in Italia. La sua prospettiva sottolinea l'importanza di tale alleanza nel panorama competitivo attuale, dove la fiducia e la stabilità sono valori irrinunciabili.

Anche sul fronte di Zurich Italia, l'entusiasmo è palpabile. Bruno Scaroni, country CEO della compagnia, ha rimarcato l'essenza di questa intesa, descrivendola come una vera alleanza strategica. Le sue parole non si limitano al solo mercato italiano, ma accennano a un'espansione della collaborazione anche in altri contesti geografici e settori di business. Questo approccio olistico promette di generare valore ben oltre la distribuzione dei prodotti, creando sinergie innovative. L'obiettivo primario di questa rinnovata unione resta invariato: offrire ai clienti strumenti efficaci per la protezione e la crescita del patrimonio personale.



Le soluzioni assicurative proposte sono state e continueranno a essere innovative e attentamente calibrate sulle esigenze individuali, fornendo risposte concrete alle sfide economiche contemporanee. Questo significa non solo proteggere il capitale, ma anche costruire opportunità di rendimento, sempre con un occhio attento alla sicurezza. Il prolungamento di questa alleanza decennale tra Deutsche Bank e Zurich Italia disegna un orizzonte di stabilità e innovazione per il mercato delle assicurazioni Vita. I clienti possono guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo di poter contare su prodotti e servizi pensati per accompagnarli nel loro percorso finanziario, anno dopo anno, con soluzioni sempre all'avanguardia.