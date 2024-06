Benetti (GAM): L'AI accelera lo sviluppo nei paesi emergenti

L'AI nei paesi emergenti

In Brasile si stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale che siano di ausilio ai medici con minore esperienza, in India i ricercatori stanno lavorando a sistemi di AI linguistici per aiutare gli agricoltori analfabeti e i servizi di back office forniti ai grandi gruppi internazionali, nei paesi del Golfo vengono messi a punto modelli in lingua araba.

'Anche se il Sud globale non scalzerà la corona dell'America, potrebbe trarre ampi benefici da tutte queste competenze' conclude il rapporto dell'Economist e, nonostante molto della rivoluzione dell'AI sia ancora incerto, 'non c'è dubbio che la tecnologia avrà molti usi e che non potrà che migliorare'.

I venti contrari dell'ultimo periodo, la forza del dollaro, la debolezza del commercio globale, le tensioni geopolitiche, hanno raffreddato l'interesse per i paesi emergenti ma l'avanzamento tecnologico fornisce una buona ragione per tornare a guardare in quella direzione. La prima metà dell'anno è stata decisamente negativa, le valute emergenti sono state spinte all'ingiù dalla sorprendente forza del dollaro e dalla riformulazione delle aspettative sui tagli dei tassi negli Stati Uniti.