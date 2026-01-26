Trump lancia 1,6 miliardi per le terre rare: cosa significa per l’industria americana





- I dirigenti delle grandi imprese temono una scelta di vincitori e perdenti da parte del presidente;

- Le preoccupazioni riguardano la possibile distorsione del libero mercato;

- Alcune aziende vedono l’opportunità di accedere a capitali statali per progetti di eCommerce e sviluppo di componenti high‑tech.

Il dibattito si sposta ora verso la prossima leadership della Federal Reserve. Il mandato di Jerome Powell scade a maggio e il presidente ha già indicato i nomi in lizza, pur mantenendo il segreto sul candidato definitivo.

- Rick Rieder, responsabile del reddito fisso di BlackRock, è stato citato come possibile vincitore dopo un colloquio positivo;

- Kevin Warsh, ex governatore della Fed, gode di solide relazioni con Wall Street;

- Christopher Waller è considerato la scelta di continuità tecnica dalla comunità economica;

- Kevin Hassett ha visto le sue prospettive svanire, preferito a restare al Consiglio Economico Nazionale.





Il nuovo capo della Fed dovrà bilanciare la pressione della Casa Bianca per un taglio aggressivo dei tassi, una linea che potrebbe entrare in conflitto con l’indipendenza del Federal Open Market Committee.

A livello interno, le tensioni a Minneapolis hanno raggiunto un punto di rottura dopo la morte di Alex Pretty, infermiere di 37 anni, per mano di agenti federali. Le autorità sostengono che l’uomo fosse armato, ma le registrazioni video suggeriscono il contrario.

- L’ex presidente Barack Obama ha definito l’accaduto un “campanello d’allarme” per i valori nazionali;

- I democratici al Senato hanno minacciato di bloccare i fondi per le agenzie di immigrazione, avvicinando il governo a un possibile shutdown già nella prossima settimana.

Nel frattempo, il Regno Unito cerca di riavvicinarsi a China. Il primo ministro Keir Starmer è in arrivo a Pechino per la prima visita di un leader britannico in otto anni, con l’obiettivo di rilanciare i rapporti commerciali e diplomatici.



La mossa segue il modello canadese, che ha annunciato una nuova partnership con Pechino per adattarsi alle “nuove realtà globali”.

La divergenza tra gli alleati tradizionali ha acceso l’allarme a Washington, preoccupata che una cooperazione transatlantica più stretta possa indebolire la sua posizione nei confronti di China.