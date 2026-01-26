L'oro supera i 5.000 dollari: le mosse di Trump scuotono i mercati finanziari mondiali





Il nervosismo che attraversa i mercati finanziari globali è alimentato dalle recenti esternazioni di Donald Trump. Il presidente ha scosso i partner commerciali minacciando il Canada di imporre dazi doganali del 100%, qualora Ottawa dovesse stringere nuovi accordi strategici con la Cina. A questo si aggiunge un inedito braccio di ferro diplomatico con l'Europa per il futuro della Groenlandia, una mossa che ha aumentato l'instabilità nei rapporti transatlantici. Le aziende che operano nel settore del eCommerce e della logistica internazionale osservano con timore questa escalation protezionistica, temendo ritorsioni che potrebbero paralizzare gli scambi B2B.

Oltre ai conflitti esteri, sono le dinamiche interne agli USA a preoccupare gli analisti e i gestori di capitali. Il rischio di un nuovo blocco amministrativo, il temuto shutdown, è diventato una minaccia concreta. I democratici hanno infatti espresso l'intenzione di tagliare i fondi destinati al Department of Homeland Security.



La tensione è salita alle stelle dopo un drammatico incidente avvenuto a Minneapolis, dove agenti federali hanno ucciso un uomo durante un'operazione legata all'immigrazione. Questo clima di scontro frontale rende la gestione del debito pubblico e delle politiche fiscali estremamente fragile, spingendo verso investimenti sicuri per proteggere il patrimonio dalla volatilità del dollaro.

L'attuale corsa verso i beni rifugio rappresenta un capitolo straordinario nella storia delle materie prime. Dalla seconda cerimonia di insediamento di Trump, avvenuta poco più di un anno fa, il valore dell'oro è aumentato di quasi il 90%. La rapidità di questa scalata indica che il mercato non percepisce queste turbolenze come temporanee, ma come un cambiamento strutturale del panorama economico. Le ragioni dietro questo rally sono chiare:

- minacce di dazi doganali estremi verso alleati storici come il Canada;

- instabilità politica interna a Washington e rischio di paralisi governativa;

- frizioni diplomatiche crescenti con l'Unione Europea;

- timori per la perdita di credibilità del dollaro sui mercati internazionali;

- necessità per il comparto B2B di diversificare le riserve in asset non svalutabili.





Molti operatori professionali stanno ora riconsiderando le proprie strategie, privilegiando il possesso fisico del metallo rispetto ai contratti derivati. La situazione a Wall Street rimane tesa e ogni nuova dichiarazione ufficiale sembra gettare benzina sul fuoco della speculazione. In questo scenario, l'oro non è più solo una copertura contro l'inflazione, ma un vero e proprio termometro del disordine mondiale. La capacità delle istituzioni di riportare la calma appare limitata, rendendo la protezione del capitale una priorità assoluta per chiunque operi su scala globale.