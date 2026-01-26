Il yen vola: cosa nasconde il primo intervento valutario con gli USA in 15 anni

Il yen vola: cosa nasconde il primo intervento valutario con gli USA in 15 anni

Il mercato valutario è di nuovo sotto i riflettori, con la valuta yen che si è rafforzata in modo inaspettato. Dopo una corsa turbolenta venerdì, lunedì ha mostrato un andamento più stabile, portando lo yen a 153,81 per dollaro, il livello più alto degli ultimi quattro mesi, rispetto al minimo di 159,23 registrato due giorni prima.

Le notizie più calde provengono da una possibile intervento valutario giapponese coordinato con gli USA, ma nessuna delle autorità ha ancora confermato data o modalità. Fonti di Reuters hanno riferito che la Federal Reserve di New York ha contattato i trader per verificare i tassi, un gesto spesso precedente a un intervento diretto.

Nel frattempo, gli investitori hanno iniziato a vendere il dollaro durante le ore asiatiche, spinti dalle previsioni di una stretta collaborazione tra i due paesi.



Questo movimento, avvenuto senza un vero intervento, indica una certa nervosità del mercato e una posizione corta sul yen che molti stanno chiudendo per evitare di ostacolare le autorità.

Lunedì le autorità giapponesi hanno confermato di essere in stretta coordinamento tra USA e Giappone sui cambi. Il risultato è stato un impatto immediato sui mercati globali: il dollaro ha perso terreno, mentre valute asiatiche in difficoltà, come il won sudcoreano, hanno registrato guadagni.

Il rafforzamento dello yen ha anche pesato sul Nikkei, che ha subito una flessione di circa il 2 %. Al contempo, i metalli preziosi hanno beneficiato del flusso di rifugio sicuro, con l’oro che ha superato i 5 000 $ per oncia per la prima volta e l’argento in crescita di oltre il 4 % a nuovi massimi.

I trader attendono inoltre la riunione della Federal Reserve prevista per la fine della settimana, nella quale si prevede che i tassi rimarranno invariati. Tuttavia, l’attenzione si concentrerà su possibili pressioni politiche che potrebbero minare l’indipendenza della banca centrale.


Sul fronte aziendale, i risultati di Ryanair saranno osservati da vicino, soprattutto in un contesto di tensioni sui social media tra Elon Musk e il CEO Michael O’Leary.

- Il yen ha guadagnato terreno senza intervento diretto;

- Il dollaro si è indebolito in Asia;

- L’oro ha superato la soglia dei 5 000 $;

- Il Nikkei ha perso il 2 %;

- Le aziende aeree sono sotto i riflettori per gli utili;


Il yen vola: cosa nasconde il primo intervento valutario con gli USA in 15 anni
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie