Il yen vola: cosa nasconde il primo intervento valutario con gli USA in 15 anni



Questo movimento, avvenuto senza un vero intervento, indica una certa nervosità del mercato e una posizione corta sul yen che molti stanno chiudendo per evitare di ostacolare le autorità.

Lunedì le autorità giapponesi hanno confermato di essere in stretta coordinamento tra USA e Giappone sui cambi. Il risultato è stato un impatto immediato sui mercati globali: il dollaro ha perso terreno, mentre valute asiatiche in difficoltà, come il won sudcoreano, hanno registrato guadagni.

Il rafforzamento dello yen ha anche pesato sul Nikkei, che ha subito una flessione di circa il 2 %. Al contempo, i metalli preziosi hanno beneficiato del flusso di rifugio sicuro, con l’oro che ha superato i 5 000 $ per oncia per la prima volta e l’argento in crescita di oltre il 4 % a nuovi massimi.

I trader attendono inoltre la riunione della Federal Reserve prevista per la fine della settimana, nella quale si prevede che i tassi rimarranno invariati. Tuttavia, l’attenzione si concentrerà su possibili pressioni politiche che potrebbero minare l’indipendenza della banca centrale.





Sul fronte aziendale, i risultati di Ryanair saranno osservati da vicino, soprattutto in un contesto di tensioni sui social media tra Elon Musk e il CEO Michael O’Leary.

- Il yen ha guadagnato terreno senza intervento diretto;

- Il dollaro si è indebolito in Asia;

- L’oro ha superato la soglia dei 5 000 $;

- Il Nikkei ha perso il 2 %;

- Le aziende aeree sono sotto i riflettori per gli utili;