FTSE MIB in ripresa: cosa indica per gli investitori B2B?

Il FTSE MIB ha chiuso a 44.963, guadagnando lo 0,3% dopo una settimana di cali superiori al 2%. Il rialzo è stato trainato da una sessione favorevole per le banche, ma anche dall’attenzione degli operatori verso la riunione della Federal Reserve prevista per questa settimana. La maggior parte degli analisti prevede che la banca centrale mantenga invariati i tassi di interesse, un dato che può influenzare le decisioni di investimento delle imprese italiane. Il settore finanziario ha registrato i guadagni più evidenti. Intesa Sanpaolo è salita dell'1,3%, UniCredit dell'0,8%, BPM del 1,6% e Mediobanca dell'1,3%. A completare la lista dei protagonisti, Lottomatica ha spinto l'indice con un +2%, mentre nel comparto utilities Enel ha aggiunto l'1,1%.