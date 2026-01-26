FTSE MIB in ripresa: cosa indica per gli investitori B2B?

Il FTSE MIB ha chiuso a 44.963, guadagnando lo 0,3% dopo una settimana di cali superiori al 2%. Il rialzo è stato trainato da una sessione favorevole per le banche, ma anche dall’attenzione degli operatori verso la riunione della Federal Reserve prevista per questa settimana. La maggior parte degli analisti prevede che la banca centrale mantenga invariati i tassi di interesse, un dato che può influenzare le decisioni di investimento delle imprese italiane. Il settore finanziario ha registrato i guadagni più evidenti. Intesa Sanpaolo è salita dell'1,3%, UniCredit dell'0,8%, BPM del 1,6% e Mediobanca dell'1,3%. A completare la lista dei protagonisti, Lottomatica ha spinto l'indice con un +2%, mentre nel comparto utilities Enel ha aggiunto l'1,1%.



Al contrario, le azioni legate alla tecnologia hanno faticato a tenere il passo. STMicroelectronics ha registrato una flessione del 2,6%, segnalando un possibile spostamento di interesse verso settori più difensivi. - Intesa Sanpaolo +1,3%;
- UniCredit +0,8%;
- BPM +1,6%;
- Mediobanca +1,3%;
- Lottomatica +2%; Le performance di oggi suggeriscono che gli investitori B2B dovrebbero monitorare da vicino le prossime mosse della Fed. Un mantenimento stabile dei tassi potrebbe favorire ulteriori rialzi del FTSE MIB, soprattutto se le banche continuano a mostrare solidità. Allo stesso tempo, la debolezza dei titoli tecnologici indica che la diversificazione tra settori tradizionali e emergenti rimane una strategia prudente per chi opera nel mercato italiano. La resilienza del FTSE MIB in questa fase di incertezza monetaria è un segnale positivo per le imprese che cercano stabilità finanziaria.


