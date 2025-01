il Lusso europeo riparte, trainato da risultati e fiducia ritrovata

A Parigi, Kering guida il gruppo, ma anche Lvmh e Hermès beneficiano degli acquisti. A Zurigo Richemont sale, mentre a Londra Burberry vola di oltre il 15%.

Dopo un periodo di difficoltà, causato in particolare dal rallentamento dei consumi in Cina, il settore sembra aver ritrovato slancio. L'incremento del 12,2% dei ricavi di Brunello Cucinelli nel 2024 e i risultati superiori alle attese di Richemont hanno contribuito a migliorare il sentiment del mercato. Burberry, nonostante un calo delle vendite del 7% nel trimestre conclusosi a fine dicembre, ha superato le aspettative, in particolare per la performance in Cina. L’azienda si è detta "incoraggiata dalla risposta dei clienti e dei partner durante il periodo festivo".

Secondo gli analisti di Equita, Burberry è in fase di transizione e sta uscendo da un periodo di sottoperformance, trovando dunque “basi di confronto particolarmente facili, soprattutto sul cluster cinese”. Equita ritiene che "questi numeri possano continuare a supportare anche il resto del settore", in particolare altre società "in fase di transizione come Kering". Anche gli esperti di Citi condividono questa visione, sottolineando come le aziende in fase di cambiamento potrebbero trarre vantaggio dal mutato atteggiamento degli investitori. Equita conferma la sua "preferenza per Moncler e Prada", su cui vede "maggiore supporto da drivers di crescita company-specific e valutazioni più interessanti". Gli esperti di Banca Akros, pur riconoscendo i miglioramenti, rimangono cauti.

burberry, risultati oltre le previsioni nonostante il calo delle vendite

Nel trimestre conclusosi a fine dicembre, Burberry ha registrato vendite per 659 milioni di sterline (circa 780 milioni di euro), in calo del 7% rispetto all'anno precedente. Il dato è comunque superiore alle stime, che prevedevano in media un fatturato di 583 milioni di sterline. A tassi di cambio e perimetro costanti, il calo è del 4%, mentre le previsioni indicavano una riduzione del 12%. Il gruppo ha dichiarato: "Anche se siamo ancora all'inizio della nostra trasformazione, siamo incoraggiati dalla risposta di clienti e partner durante il periodo festivo". L’azienda aggiunge che "alla luce della performance del terzo trimestre è più probabile che i risultati della seconda metà dell’esercizio nell’insieme compenseranno la perdita operativa rettificata della prima metà, nonostante le incertezze legate al contesto macroeconomico".



A novembre, Burberry ha avviato una nuova strategia per superare le difficoltà emerse nei trimestri precedenti. Il piano include una riduzione dei costi, l'abbandono di alcuni prodotti di nicchia e prezzi più adeguati al posizionamento del marchio. L'anno precedente, il valore del titolo Burberry in Borsa è diminuito al punto da essere escluso dall’indice Ftse 100. Il ceo Joshua Schulman ha affermato che, "da quando abbiamo lanciato Burberry Forward a novembre, abbiamo fatto passi avanti nella nostra strategia che mira a riaccendere il desiderio per il brand, migliorare la performance e creare valore nel lungo termine". Ha poi aggiunto: "Tuttavia, dobbiamo riconoscere che siamo ancora nelle prime fasi della nostra trasformazione e resta ancora molto da fare".

analisi delle vendite e prospettive future

Analizzando le vendite trimestrali, l'area Asia Pacifico ha registrato un calo su basi comparabili del 9% (con Cina a -7%, Corea del Sud -12%, Sud -19% e Giappone +4%).



In Emeia (Europa, Medio Oriente, India e Africa), la flessione è stata del 2%, mentre le Americhe hanno registrato un rimbalzo del 4%. A livello di prodotto, capispalla e sciarpe continuano a mostrare una performance migliore. Nel primo semestre (al 30 settembre 2024), le vendite di Burberry sono diminuite del 22% a 1,08 miliardi di sterline, con una perdita operativa di 53 milioni, rispetto all'utile di 223 milioni dello stesso periodo del 2023. Questi dati evidenziano una fase di transizione per l'azienda, che sta cercando di recuperare terreno dopo un periodo difficile. L’attuale contesto macroeconomico, caratterizzato da incertezza, rende necessario monitorare attentamente l'evoluzione del settore, dove la fiducia e i dati positivi delle singole aziende sembrano aver riportato un ritrovato ottimismo tra gli investitori.