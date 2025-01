Tik Tok: un futuro in bilico tra accordi e investitori, Trump vuole decidere in un mese, con l'aiuto di Oracle

L'obiettivo è che questi soggetti assumano il controllo delle operazioni di TikTok. ByteDance, la società cinese proprietaria dell'app, manterrebbe una quota, ma la gestione dei dati e degli aggiornamenti software passerebbe sotto la supervisione di Oracle. Quest'ultima, tra l'altro, fornisce già l'infrastruttura web di TikTok.

Le dichiarazioni di Trump sembrano però smentire un coinvolgimento diretto di Larry Ellison, fondatore di Oracle, nell'acquisto dell'app. "Numerose persone di spicco mi hanno contattato per comprare TikTok", ha affermato Trump, precisando che prenderà una decisione entro il termine fissato dal Congresso. Questo ha concesso 90 giorni, per consentire la cessione di TikTok a una società diversa da ByteDance.

I termini dell'accordo con Oracle sono ancora in evoluzione e potrebbero subire modifiche. Le discussioni potrebbero riguardare non solo le operazioni negli Stati Uniti, ma anche in altre aree geografiche. Secondo le fonti, nell'operazione sarebbero coinvolti anche gli attuali investitori statunitensi di ByteDance, tra cui Susquehanna International Group, General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) e Sequoia Capital. Altri gruppi interessati all'acquisizione, come quello guidato da Frank McCourt e un altro che coinvolge Jimmy Donaldson, la star di YouTube conosciuta come Mr. Beast, sarebbero esclusi da questa trattativa.

Oracle assumerebbe la responsabilità di gestire le questioni relative alla sicurezza nazionale.

Già nel 2022 TikTok aveva stipulato un accordo con Oracle per archiviare i dati degli utenti statunitensi, nel tentativo di placare le preoccupazioni di Washington riguardo possibili interferenze del governo cinese. La gestione dell'app, invece, rimarrebbe invariata, con l'attuale team di TikTok incaricato di gestirne il funzionamento. Il tema della sicurezza è sentito negli USA. Il governo, infatti, teme il rischio di un uso improprio dei dati degli utenti da parte di ByteDance.

TikTok conta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti. L'app era stata temporaneamente disattivata, poco prima dell'entrata in vigore della legge che ne imponeva la vendita da parte di ByteDance. La legge, motivata da ragioni di sicurezza nazionale, prevedeva l'obbligo di cessione entro il 19 gennaio, pena il blocco totale.



Successivamente, l'amministrazione Trump ha emanato un ordine esecutivo per rinviare di 75 giorni l'applicazione della normativa.

Secondo indiscrezioni, Oracle sarebbe interessata a una quota di TikTok "nell'ordine delle decine di miliardi". Trump ha espresso il desiderio che gli Stati Uniti detengano il 50% di una joint venture con TikTok. Un aspetto cruciale da affrontare per la Casa Bianca è l'approvazione del Congresso. I difensori della libertà di espressione si sono opposti al divieto di TikTok, emanato in base a una legge approvata dal Congresso e firmata dall'ex presidente Joe Biden. L'azienda ha sempre respinto le accuse di legami impropri con la Cina, sottolineando che i suoi server si trovano negli Stati Uniti e sono gestiti da Oracle.