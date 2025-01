Stargate: la Scommessa sull'AI di Trump e il ruolo chiave di Oracle

Nonostante l'entusiasmo generale, Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, ha espresso dubbi sulla capacità finanziaria di SoftBank e dei suoi partner di sostenere un'iniziativa così costosa. Questa critica ha scatenato un acceso scambio di opinioni con Sam Altman di OpenAI. Oracle, tuttavia, resta un attore centrale in Stargate. La società, già fornitore principale di servizi cloud per TikTok grazie a precedenti ordini esecutivi di Trump, continua a svolgere un ruolo cruciale in questa trasformazione del settore. Oracle ha già avviato la costruzione di data center in Texas e punta a una crescita significativa dei suoi servizi cloud e AI. La posizione strategica di Oracle e la sua integrazione in Stargate la rendono un'azienda fondamentale nel progresso dell'infrastruttura AI negli Stati Uniti.

Con una capitalizzazione di mercato di 521 miliardi di dollari, Oracle sta consolidando la sua posizione nel mercato dell' AI in rapida espansione. L'azienda sta espandendo aggressivamente le sue operazioni di cloud computing per sfruttare l'aumento della domanda di tecnologie AI. La sua tecnologia di supercluster Oracle Cloud Infrastructure, capace di gestire fino a 65.000 GPU Nvidia H200, stabilisce nuovi standard per gli sviluppatori di modelli AI avanzati. Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, stima che le aziende legate ai data center AI, come Oracle, potrebbero beneficiare di 1.000 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali nei prossimi quattro anni. Le azioni di Oracle sono cresciute del 60% nell'ultimo anno, grazie ai suoi investimenti strategici nell' AI e nel cloud computing.

Nonostante i risultati del secondo trimestre fiscale non abbiano raggiunto le aspettative degli analisti, con ricavi per 14,1 miliardi di dollari e una crescita del 9%, Oracle ha registrato un'ottima performance nel settore cloud, con un aumento del 24% raggiungendo 5,9 miliardi di dollari. In particolare, i ricavi dell' Oracle Cloud Infrastructure sono cresciuti del 52%, attestandosi a 2,4 miliardi di dollari. La redditività rimane elevata, con un utile netto in crescita del 26% a 3,15 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) rettificato di 1,15 dollari. Il flusso di cassa libero è pari a 9,5 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi e le disponibilità liquide ammontano a 10,94 miliardi di dollari al 30 novembre 2024, garantendo una solida liquidità per le iniziative di crescita futura. Le previsioni per il terzo trimestre fiscale indicano una crescita dei ricavi del 7%-9% e un aumento del 23%-25% per il settore cloud.



Per l'intero anno fiscale 2025, Oracle prevede una crescita dei ricavi a due cifre, trainata da un'espansione del 50% nei ricavi dell'infrastruttura cloud.

Gli analisti di Wall Street sono ottimisti sulle prospettive di Oracle, con un rating di consenso "Moderate Buy". Su 33 analisti che seguono Oracle, 21 hanno assegnato un rating "Strong Buy", 11 "Hold" e uno "Strong Sell". Il prezzo obiettivo medio per le azioni ORCL è di 194,68 dollari, circa il 4,5% in più rispetto alla chiusura del 23 gennaio. Dopo l'annuncio del progetto Stargate da 500 miliardi di dollari, le azioni di Oracle sono aumentate del 7%, evidenziando la fiducia degli investitori nel potenziale di crescita dell'azienda. La gestione efficiente dei costi dei data center permette a Oracle di massimizzare l'efficienza operativa. Grazie ai suoi solidi fondamentali, alla sua crescente presenza in importanti iniziative AI e a metriche di valutazione interessanti, Oracle è ben posizionata per una crescita a lungo termine nel settore dell' AI.