Lenta partenza per Stellantis a Piazza Affari

Le incertezze sul futuro dell'auto elettrica e la questione degli incentivi stanno rallentando Stellantis e l'intero settore automobilistico europeo. Altri marchi come Renault a Parigi e Bmw a Francoforte registrano cali di valore. L'Unione Europea, pur non rinviando la scadenza del 2035 per la transizione all'elettrico, sta valutando incentivi per promuovere l'acquisto di veicoli elettrici. Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione Europea, durante il World Economic Forum di Davos ha ribadito che non si puo' modificare la data, ma si possono incentivare gli acquisti.

Secondo quanto dichiarato da Ribera al Financial Times, l'UE sta analizzando diverse opzioni per un programma di incentivi. La Commissione europea sta cercando di capire come facilitare le misure a livello paneuropeo, evitando di favorire singoli modelli nazionali.

Ribera ha ammesso che è necessario trovare un equilibrio tra una rapida transizione all'elettrico e la capacità dei produttori europei di soddisfare la domanda in termini di quantità e qualità. Un problema complicato che deve rispettare le regole del WTO, impedendo che i sussidi europei vadano a produttori cinesi.

Gli esperti sostengono che l'introduzione di incentivi europei potrebbe sostenere la domanda di veicoli elettrici, dopo che diversi paesi dell'UE hanno eliminato gli incentivi statali. Questo potrebbe anche garantire una maggiore flessibilità nel valutare il rispetto degli obiettivi ambientali, riducendo il rischio di multe per gli OEM (original equipment manufacturer). Nonostante ciò, gli analisti di Intermonte fanno notare che queste misure potrebbero aiutare maggiormente le aziende automobilistiche più a rischio a causa delle normative sulle emissioni, piuttosto che Stellantis.

L'azienda ha in programma nuovi modelli elettrici e ibridi e ha stretto un accordo con Tesla per ridurre il peso di eventuali multe per le emissioni.