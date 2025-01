Davos si chiude, Europa chiamata all'azione da Lagarde

L'ombra di Trump aleggia sul forum

Il Forum di quest'anno, che ha visto la partecipazione di circa 3.000 tra manager, leader politici e istituzionali, è stato segnato dall'intervento in videoconferenza del presidente statunitense Donald Trump. Il suo discorso è stato interpretato come una vera e propria sfida per l'Europa, chiamata a confrontarsi con le nuove politiche statunitensi, tra cui l'introduzione di nuovi dazi. Questo, dopo che la presidente della BCE, Christine Lagarde, aveva espresso preoccupazione per la "crisi esistenziale" del vecchio continente.

L'appello all'unità europea

Di fronte a questa "offensiva", Lagarde ha esortato i leader europei ad "agire insieme". “L’Europa – ha sottolineato – ha un enorme potenziale in termini di talenti e risparmi, ma serve un risveglio per mettere in moto queste risorse.

Se i leader europei collaborano e rispondono alle minacce esterne, potranno reagire con successo". Sulla stessa linea si è espresso il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, sottolineando che "l'Europa è più forte quando parla con una sola voce e agisce congiuntamente". Dombrovskis ha inoltre ricordato che la politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Unione Europea, che è un'unione doganale con una politica comune su dazi e commercio estero.

Ottimismo da BlackRock

Un messaggio di ottimismo è stato lanciato da Laurence Fink, ceo di BlackRock. "C’è troppo pessimismo in Europa", ha affermato, esprimendo la convinzione che "sia arrivato il momento di investire di nuovo in Europa". Le parole di Fink, sebbene incoraggianti, si inseriscono in un contesto di incertezza globale, con l’Europa chiamata ad affrontare nuove sfide economiche e geopolitiche.