Davos: multilateralismo in difficoltà mentre il mondo cambia

L'arrivo di Trump alla Casa Bianca consolida un cambiamento iniziato già prima del suo primo mandato: un allontanamento dalla globalizzazione verso un mondo più frammentato. La Russia, un tempo accolta nel gruppo che divenne il G8, sta conducendo una guerra in Europa, con la sua economia ora isolata dietro le sanzioni; la Cina e gli Stati Uniti si contendono il dominio geopolitico. Come ha affermato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, "siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica".

Adattandosi alla visione transazionale di Trump, i leader globali hanno abbandonato ogni richiamo a grandi ideali e si sono concentrati su punti negoziali concreti. Von der Leyen ha sottolineato i 3,5 milioni di americani impiegati da aziende europee negli USA.

Il segretario al commercio del Regno Unito, Jonathan Reynolds, ha evidenziato la mancanza di un grande surplus di merci che potrebbe metterci nel mirino di Trump. Il nazionalismo è in voga, mentre i grandi ideali globali sono in declino.

Eppure, come ha affermato Mathias Cormann, segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il mondo ha ancora un urgente bisogno di collaborazione tra paesi. "Il multilateralismo non è mai facile" ha detto, "è sempre difficile, ma ciò non lo rende meno necessario. Esistono molti problemi che possono essere affrontati efficacemente solo attraverso la cooperazione globale". Ha indicato la riforma fiscale, dove l'OCSE guida un progetto per contrastare l'evasione fiscale delle multinazionali, e la crisi climatica.

Entrambe queste questioni sono urgenti e il clima in particolare rischia di passare in secondo piano con Trump.

Almeno sul clima esiste un accordo globale, il trattato di Parigi, e gli altri firmatari dovrebbero continuare a rispettare la propria parte dell'accordo. Von der Leyen ha dichiarato che l'Unione Europea (UE) "manterrà la rotta". C'è un'altra questione urgente che le politiche di Trump rischiano di esacerbare, per la quale al momento non sembra esserci alcuna possibilità di progresso: l'alleggerimento del debito per i paesi più poveri del mondo. Molti economisti temono che i piani tariffari di Trump aumenteranno l'inflazione statunitense, rischiando tassi di interesse più alti e un dollaro più forte. Per i paesi con ingenti prestiti in dollari, ciò significherebbe un aumento del costo del servizio del debito.



Già ora, i rimborsi del debito per i paesi a basso reddito in percentuale delle entrate pubbliche sono al livello più alto degli ultimi 30 anni, secondo i dati della Banca Mondiale. Ci sono 32 paesi africani che spendono di più per il servizio del debito che per la salute. Esiste un processo del G20 per aiutare i paesi i cui rimborsi diventano ingestibili, amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI): il Quadro Comune. Ma le organizzazioni benefiche si lamentano che sia un palliativo che lascia i paesi gravati da debiti insostenibili.

Achim Steiner, capo del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), ha affermato: "Stimiamo che circa 58 paesi si trovino ancora in una situazione in cui i livelli di debito e il servizio del debito sono così elevati da sottrarre risorse a settori fondamentali come l'istruzione e la sanità.



Per alcuni paesi sta diventando un problema esistenziale" Ha suggerito che la riunione dei ministri delle finanze del G20 in Sudafrica il mese prossimo fosse il forum giusto per affrontare la questione, ma ha dubitato che i paesi membri avrebbero dimostrato la leadership necessaria.

I delegati di Davos sono rimasti senza dubbio consapevoli che la collaborazione globale è profondamente fuori moda. In questo clima difficile, formare una coalizione per affrontare il debito insostenibile è un compito arduo.